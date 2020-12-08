Врятувати 90- та 80-річних: Британія першою у світі розпочала вакцинацію проти Covid-19 – з літніх людей

ЛОНДОН – 90-річна британка стала найпершою людиною у світі, яку було вакциновано проти Covid-19 препаратом компанії Pfizer. Національна служба охорони здоров’я Сполученого Королівства (NHS) розпочала наймасштабнішу в історіїї кампанію вакцинації населення. Вакцину буде розповсюджено через 50 шпиталів у Британії, які відіграватимуть роль «хабів» вакцинації. Найпершими, хто отримають дозу вакцини, стануть громадяни віком від 80 років і старші. Органи NHS розпочали вже сьогодні зранку надавати перші дози вакцини, що стало початком глобальної програми імунізації населення проти коронавірусу.

Першу дозу вакцини було надано у шпиталі англійського міста Ковентрі. 90-річна Марґарет Кінан дістала імунізацію о 6:31 ранку за місцевим часом (8:31 за Києвом), позначивши у такий спосіб початок історичної програми масової вакцинації населення проти Covid-19. Марґарет Кінан, відома як «Маґґі», яка святкуватиме свій 91-й день народження наступного тижня, працювала ціле життя у ювелірній крамниці, і пішла на пенсію лише 4 роки тому.

Маґґі Кінан, яка має сина і доньку, а також чотирьох онуків, була напрочуд спокійною під час здійснення вакцинації, висловивши подяку і загальний оптимізм щодо початку процесу масової вакцинації.

Я стала найпершою особою, яка дістала вакцину проти Covid-19. Це найкращий подарунок до мого дня народження

«Я почуваюся у привілейованому становищі, бо я стала найпершою особою, яка дістала вакцину проти Covid-19. Це найкращий подарунок до мого дня народження, бо це значить, що я врешті зможу провести час зі своєю родиною і друзями на Новий рік, по тому, як я провела на самоті майже рік», – сказала Марґарет Кінан.

Втім, попри оптимізм і захоплення від початку процесу масової вакцинації, представники органів охорони здоров’я Великої Британії просять громадськість виявляти терпіння, тому що на першій стадії імунізації населення вакцину дістануть лише ті, хто зазнає найбільшого ризику зараження Covid-19. Представники медичних установ контактуватимуть з людьми, аби затвердити візити до поліклінік для отримання доз вакцини. Більшість населення Сполученого Королівства таким чином муситиме чекати до наступного року перед тим, як буде достатньо доз вакцини для поширення програми імунізації на широкі верстви населення.

Керівник Національної служби охорони здоров’я Англії Саймон Стівенс втім вважає, що вівторок 8 грудня постає вирішальною і поворотною датою у процесі боротьби з коронавірусом.

Боротьба з коронавірусом набула чітких форм, вороття до жахів Covid-19 вже не буде

«Коли ми дивитимемось на календар, дата 8 грудня 2020 року завжди поставатиме як день, коли боротьба з коронавірусом набула чітких і вирішальних форм, і вороття до жахів Covid-19 вже не буде», – зазначив Саймон Стівенс.

Найперші з 800 тисяч доз антикоронавірусної вакцини спрямовуються до людей старших за 80 років, які або перебувають у шпиталях, або мають заплановані візити до медичних установ. Поміж найперших вакцину також отримають співробітники будинків для громадян похилого віку.



Тим часом, королівський Букінгемський палац відмовився коментувати повідомлення про те, що королева Єлизавета Друга, якій 94 роки, та її чоловік – герцог Единбурзький, принц Пилип, якому 99 років, дістануть вакцину, як зразок того, що імунізація є цілковито безпечним процесом.

Сполучене Королівство постає у центрі уваги представників органів охорони здоров’я різних країн, тоді як цілий світ спостерігає за початком процесу вакцинації британського населення.

Загалом передумовою розгортання процесу масової вакцинації у Сполученому Королівстві стало затвердження 2 грудня британськими регуляторними органами надання населенню вакцини, виробленої американською фармацевтичною компанією Pfizer, а також німецькою біотехнологічною компанією BioNTech.

Початок імунізації населення Сполученого Королівства відбувається у час, коли у країні зареєстровано більш ніж 61 тисячу смертей від Covid-19, що становить найбільшу кількість у Європі. Разом з тим у Британії зафіксовано більш ніж 1,7 мільйона випадків захворювання на коронавірус.

Загалом перші 800 тисяч доз вакцини постають дещицею від того, чого потребує британська система охорони здоров’я. Уряд Великої Британії планує надати вакцину більш ніж 25 мільйонам осіб, або 40% населення Сполученого Королівства, у ході першої фази програми вакцинації.

Медичний директор Національної служби охорони здоров’я Англії професор Стівен Повіс визначив програму імунізації населення Британії як «марафон, а не спринтерський забіг на коротку дистанцію».