У МОЗ розповіли, хто в Україні отримає безкоштовну вакцину від COVID-19 у першу чергу

До кінця 2021 року безкоштовну вакцину від коронавірусу отримає понад 20 мільйонів українців. Про це 5 грудня повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Першочергово безкоштовна вакцинація в Україні буде доступна для таких груп населення:

Медичні працівники, включно з особами, котрі беруть безпосередню участь у заходах з протидії епідемії;

Військовослужбовці, котрі беруть участь в операції Об'єднаних сил;

Соціальні працівники;

Особи, що проживають у закладах з надання довгострокового догляду та підтримки, а також персонал таких закладів;

Люди похилого віку (від 60 років і старші)

Учителі та інші працівники сфери освіти;

Працівники критично важливих структур державної безпеки, включаючи Державну службу України з надзвичайних ситуацій, Національну поліцію України, Національну гвардію України, Службу безпеки України, військовослужбовців Збройних Сил України, Міністерство внутрішніх справ України;

Особи, що перебувають у місцях обмеження волі та слідчих ізоляторах та працівники таких установ;

Дорослі (віком від 18 до 59 років) із супутніми захворюваннями, які знаходяться у групі ризику (люди, у яких діагностовано захворювання ендокринної системи, серцево-судинні захворювання, хронічні захворювання дихальних шляхів, хронічні захворювання нервової системи, хронічні захворювання сечовидільної системи, онкологічні захворювання, хронічні захворювання органів кровотворення та крові).

Встановлення пріоритетності цільових груп населення узгоджується з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров’я, зазначають у МОЗ.

Раніше у ВООЗ повідомляли, що Україна може отримати перші дози майбутньої вакцини від коронавірусної інфекції в другому кварталі 2021 року Зокрема керівник Офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт повідомив, що Україна отримає вакцину проти COVID-19 в рамках Фонду глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX), створеного Глобальним альянсом із вакцин й імунізації (GAVI), ВООЗ і кількома урядами.