80% ліжок для хворих на COVID-19 на Донеччині забезпечать киснем – ОДА

Кисневі концентратори, придбані у Китаї за кошти державної субвенції, очікують на Донеччині після 10 грудня. Про це повідомив Олександр Педенко, начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА.

«Станом на сьогодні (1 грудня – ред.) на 47 млн. грн. укладені контракти на постачання 1127 кисневих концентраторів потужністю 5, 10 та 20 літрів за хвилину. Вони просуваються на поромі до України. Очікуємо їх після 10 грудня», – повідомив чиновник.

За словами Педенка, після отримання кисневі концентратори транспортують та встановлять у лікарнях, які передбачені для хворих на коронавірус.

«Це дозволить (до існуючих ліжок, які забезпечені киснем) говорити, що в закладах охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на COVID-19, не менше, ніж 80 відсотків ліжок забезпечені киснем», – повідомив Педенко.

Також начальник відділу департаменту охорони здоров’я зазначив, що 2 мільйони гривень державної субвенції вже витратили на закупівлю кисню для тих лікарень, що обладнані централізованою системою постачання кисню. Загалом на закупівлю кисню запланували витратити 6 мільйонів.

Наприкінці жовтня в Донецькій ОДА повідомляли, що в області з 1488 ліжок для хворих на COVID-19 553 ліжка забезпечені киснем: або централізовано, або за допомогою концентраторів.

За минулу добу на Донеччині виявили 595 нових хворих на COVID-19. Усього від початку епідемії одужало 11460, померло 427, продовжують лікування 11865 людей.