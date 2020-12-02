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02 грудня 2020, Київ 16:25
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«Ми рятуємо себе самі». Чому в Україні не МОЗ, а волонтери роздають пацієнтам кисень – відео

«Ми рятуємо себе самі». Чому в Україні не МОЗ, а волонтери роздають пацієнтам кисень – відео
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«Ми рятуємо себе самі». Чому в Україні не МОЗ, а волонтери роздають пацієнтам кисень – відео

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Із різних регіонів України все частіше надходять новини про брак кисню для пацієнтів із COVID-19, які перебувають в лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни. На допомогу важким пацієнтам все частіше приходять волонтери. Деталі – у відеорепортажі Юлії Жукової, кореспондентки телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

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