Із різних регіонів України все частіше надходять новини про брак кисню для пацієнтів із COVID-19, які перебувають в лікарнях. У Міністерстві охорони здоров'я обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни. На допомогу важким пацієнтам все частіше приходять волонтери. Деталі – у відеорепортажі Юлії Жукової, кореспондентки телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».