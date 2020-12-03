В інтернатному закладі на Запоріжжі стався спалах COVID-19

У Михайлівському психоневрологічному інтернаті для дорослих, що розташований у селі Показне Запорізької області, виявлено понад десяток хворих на COVID-19. Удень 3 грудня інформацію по це оприлюднив, посилаючись на власні анонімні джерела, голова запорізького благодійного фонду «Щаслива дитина» Альберт Павлов

Дані про спалах коронавірусної інфекції в установі Радіо Свобода підтвердили в Запорізькому обласному лабораторному центрі МОЗ України. Як повідомив заступник директора центру Олександр Мащак, на ранок 3 грудня у Михайлівському психоневрологічному інтернаті справді було виявлено 11 хворих на COVID-19. Наразі обстежуються всі контактні з хворими особи, серед яких є як вихованці інтернату, де проживає понад 200 осіб, так і працівники закладу.

Кореспондент Радіо Свобода намагався зв’язатися щодо ситуації з керівництвом інтернатної установи за телефоном, указаними на сайті Запорізької обласної ради, до власності якої належить заклад, але наразі відповіді немає.

Раніше, у травні, випадок захворювання на COVID-19 було зафіксовано у дитячому психоневрологічному інтернаті Запоріжжя.

На ранок 3 грудня в Запорізькій області було зареєстровано 1059 нових випадків захворювання на COVID-19, а також 6 летальних випадків.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 772 тисячі людей, більш ніж 384 тисячі одужали, померли – 12 960.