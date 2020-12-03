Другий день поспіль кількість, тих, хто одужав від COVID-19, перевищує число тих, хто захворів – Степанов

В Україні минулої доби, 2 грудня, виявили 14 496 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. При цьому він зазначив, що другий день поспіль кількість, тих, хто одужав від COVID-19, перевищує число тих, хто захворів.

Зокрема, захворіли 745 дитей і 614 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 1 739 людей, 243 людини померли. 15 372 особи одужали. Було зроблено 72 678 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 364), Запорізькій (1 060), Одеській (935), Київській (924) та Харківській (906) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 772 тисячі людей, більш ніж 384 тисячі одужали, померли – 12 960.

У світі, станом на 3 грудня, виявили понад 64,5 мільйона інфікованих коронавірусом, померли майже 1,5 мільйона людей, одужали понад 41 мільйон.