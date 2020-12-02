Уряд погодив підписання угоди зі Швейцарією про спільну розробку ШВЛ

Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження «Про підписання Меморандуму про взаєморозуміння між урядом України та урядом Швейцарії щодо українсько-швейцарського проєкту «Створення бюджетного апарату штучної вентиляції легень у відповідь на виклики COVID-19», повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

«Укладення й практична реалізація Меморандуму дозволить створити правові підстави для залучення гранту уряду Швейцарії у розмірі до 1,5 мільйона швейцарських франків для фінансування будівництва в Україні та підготовки до введення в експлуатацію виробничої лінії з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень на базі ДП «Новатор» у місті Хмельницькому», – написав Мокан у фейсбуці за підсумками засідання уряду 2 грудня.

Уряд доручив підписати меморандум віцепрем’єрці з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ользі Стефанішиній.

За даними МОЗ, в Україні минулої доби виявили 13 141 новий випадок COVID-19, зокрема захворіли 579 медпрацівників.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 758 тисяч людей, більш ніж 369 тисяч одужали, померли – 12 717.