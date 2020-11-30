Німеччина передала українським військовим 20 апаратів ШВЛ й інших засобів на 130 тисяч євро

Німеччина передала українським військовим гуманітарну допомогу у вигляді обладнання і засобів особистого захисту від коронавірусу на суму близько 130 тисяч євро. Зокрема, українські військові отримали 20 апаратів штучної вентиляції легень, повідомило 30 листопада посольство Німеччини.

«Я рада, що Німеччина і в цей важкий час твердо стоїть на боці України», – сказала посол Анка Фельдгузен з нагоди передачі гуманітарної допомоги Головному військовому клінічному госпіталю Міністерства оборони України в Києві в присутності заступника міністра оборони Анатолія Петренка.

За даними посольства, сім європалет із гуманітарним вантажем доправили з Бланкенбурґа в горах Гарц до Києва.

«Особливо важливими є 20 мобільних апаратів штучної вентиляції легенів, які в критичних випадках можуть врятувати життя, а рятувальники можуть їх гнучко застосовувати в разі потреби. Серед предметів, що передаються в дар, є респіратори класу FFP 2, захисні окуляри, дезинфекційні засоби та захисні рукавички для щоденних потреб у госпіталі», – йдеться в повідомленні.

Збройні сили Німеччини – Бундесвер – надають гуманітарну допомогу Україні регулярно. Зокрема, від 2014 року 134 солдати Збройних сил України, поранені під час конфлікту на сході України, пройшли лікування в п’яти німецьких військових госпіталях.

Крім того, в 2019 році Головному військовому клінічному госпіталю в Києві передали діагностичну апаратуру вартістю 1,5 мільйона євро.

У 2020 році сума допомоги, спрямована на придбання медичного обладнання, становить загалом навіть 3,1 мільйона євро, повідомили у посольстві.