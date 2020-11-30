В Україні виявили майже 10 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 29 листопада, виявили 9 946 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 570 дітей і 360 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 1 161 людину, 114 людей померли. 5 771 особа одужала. Було зроблено 31 901 тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 732 625 людей, 345 149 – одужали, померли – 12 327.

У світі, станом на 30 листопада, виявили понад 62,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 1,4 мільйона людей, одужали більш ніж 40 мільйонів.