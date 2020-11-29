Німеччина передасть 20 апаратів ШВЛ для українських військових – посол

Німеччина передасть апарати штучної вентиляції легень для Збройних сил України, повідомив посол України в цій країні Андрій Мельник.

«30 листопада нашим військовим буде передано 20 апаратів штучної вентиляції легень Life Base III та інші медичні засоби», – повідомив він.

У коментарі виданню«Укрінформ» Мельник уточнив, що, окрім апаратів ШВЛ, Київ отримує 1 тисячу захисних масок FFP2, 20 тисяч операційних масок, 50 тисяч медичних рукавичок, півтори тисячі захисних окулярів, 1 тисячу пляшок дезінфікуючої рідини Sterillium Virugard.

Їх отримає Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», розташований у Києві.

За повідомленням Медичних сил ЗСУ 29 листопада, наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 хворіє 3 077 військових, 26 із них померли. Також 7 059 військових хворіють.