В Києві за добу 28 листопада виявили 1 740 хворих на коронавірусну хворобу – про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко 29 листопада.

«Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 1 279 киян. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 69 018», – повідомив мер у Телеграмі.

Читайте також: Вакцини від COVID-19: хто врятує Україну і весь світ від пандемії?

Поміж хворих: 987 жінок від 18 до 91 року, 650 чоловіків від 18 до 97 років і 103 дитини, наймолодшій із яких – два місяці. Крім того, 69 із нововиявлених хворих – медики.

За даними Кличка, за добу госпіталізували 93 людей, 92 людини одужали.

Всього за добу в Україні зафіксували 12 978 нових хворих на коронавірусну хворобу COVID-19. 1 561 людину госпіталізували, 120 людей померли, 4 243 хворих одужали.