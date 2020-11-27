Вакцини від COVID-19: хто врятує Україну і весь світ від пандемії?

Необхідно вакцинувати понад 70% населення планети, щоб пандемія коронавірусу скінчилась. Про це нещодавно заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я. Поки ж жодної офіційно схваленої для масового використання вакцини немає. Однак, є принаймні три вакцини-кандидати, виробники яких заявили про понад 90% ефективності. Щоправда, усім трьом буде необхідно опублікувати свої дослідження у наукових виданнях із рецензіями інших науковців, щоб довести свою ефективність.

Проте існують й інші перспективні кандидати, які ще не завершили доклінічні та клінічні випробовування своїх препаратів. Аби вакцинувати необхідну кількість населення за рекомендацією ВООЗ, точно знадобляться багато з них. Адже вони відрізняються і ефективністю, і вартістю. А найголовніше – жоден з виробників не може виробити достатню кількість вакцини, щоб побороти пандемію.

ВООЗ також зазначає, що до кінця 2020 року реалістично провакцинувати лише 20% населення Землі. А це означає, що маски та соціальна дистанція з нами ще надовго. Розповідаємо, хто вже створив ефективну вакцину, коли вона стане доступна, та яку кількість зможе отримати Україна?

Хто вже створив ефективні вакцини?

9 листопада американська компанія Pfizer та німецька Biontech першими заявили про те, що їм вдалося розробити на 90% ефективну вакцину від коронавірусу. Через тиждень схожі результати третьої фази випробувань оприлюднила і інша американська компанія Moderna. Ефективність їхнього препарату дорівнює 94,5%, заявили у компанії. Однак, коли Pfizer та Biontech завершили свої випробування, результати ефективності їхньої вакцини зросли до 95%.

Саме ці два виробники і подарували першу надію на те, що пандемію скоро буде подолано. У соцмережах навіть почали жартувати, що цього року замість впізнаваного каравану Coca-Cola всі чекатимуть на караван однієї з компаній-розробниць вакцини.

Та, на жаль, цього Нового року на вакцини від коронавірусу сподіватися можна лише зі стриманим оптимізмом. І не для всіх. Обидва розробники ще мають зробити рецензовані публікації у наукових виданнях. І Pfizer разом з Biontech, і Moderna обіцяють зробити це найближчим часом. А 20 листопада Компанія Pfizer подала запит на невідкладну авторизацію їхньої вакцини у США.

Якщо Управління з продовольства і медикаментів США схвалить запит, то перші американці отримають вакцину вже у середині грудня. Однак, слід не забувати: щоб убезпечитися від інфікування, потрібно ввести дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів.

Ще одна вакцина-кандидат, виробники якої заявляють про ефективність у понад 90 відсотків, розробив Науково-дослідний інститут епідеміології й мікробіології імені Гамалеї. Так, це та сама «Спутнік-5», про яку президент Росії Володимир Путін ще у серпні заявив як про «першу у світі вакцину від коронавірусу», ще до того, як третя фаза випробувань почалась.

Вакцину частково схвалили в Росії, хоча експерти застерігають від її масового використання, адже ефективність препарату можна оцінити лише після завершення третьої фази випробувань. Проміжкові результати таких випробувань опублікували 11 листопада. Виробники запевняють, що вакцина «Спутнік-5» ефективна на 92%. Наступного дня ВООЗ заявила, що готова включити російську вакцину у перелік засобів екстреного використання, якщо та відповідатиме критеріям ВООЗ.

А от британська вакцина, яку спільно розробляють Оксфордський університет та компанія AstraZeneca, менш ефективна за кандидатів, яких ми описали вище. Проте вона також може стати конкурентною, оскільки її легше зберігати, і коштує вона менше. Попередні результати свідчать, що британська вакцина може бути ефективною на 70,4%. Проте, аби отримати сертифікацію вакцині-кандидату необхідно продемонструвати, як мінімум, 50% ефективності, яких зазвичай вимагають регулятори, пише Newsweek.

Які ще є перспективні кандидати?

У світі ще є 9 вакцин-кандидатів, що зараз тестують у третій фазі випробувань. Такі цифри наводить New York Times. Про їхню ефективність можна буде судити, коли з’являться перші результати цих випробувань. Однак, імовірно деякі з них також зможуть бути схвалені ВООЗ, і використані для масового вакцинування.

Не зважаючи на те, що клінічні дослідження не завершені, деякі вакцини вже частково схвалили і використовують. Зокрема, в Росії та Китаї. Однак, експерти кажуть, що поспіх у цій справі несе серйозні ризики для здоров’я. Китайську вакцину від державної компанії Sinopharm дозволили обмежено використовувати в Об’єднаних Арабських Еміратах: для чиновників та медпрацівників. Однак, поки результатів третьої стадії випробувань немає, і невідомо, чи вакцина безпечна та ефективна.

На третій стадії випробувань свого препарату зараз китайська компанія CanSino Biologics. І поки результатів її ефективності немає, уряд вже дозволив її використання для військових.

До третьої фази випробувань переходять, коли вакцину вже тестували на тваринах, таких як миші та мавпи, а також на меншій кількості людей для того, щоб визначити дозування та безпечність. Коли ж доходить до третьої фази, вакцину випробовують на 30-60 тисячах людей, певній частині з яких дають плацебо. Потім порівнюють кількість інфікування серед тих, хто отримав вакцину і серед тих, хто – плацебо. Так і визначають ефективність вакцин.

Україна також розробляє свою вакцину, а саме компанія «Діапроф-Мед» спільно із американською компанією DiaPrep System Inc та вченими з Інституту мікробіології і вірусології НАН. Як зазначають розробники, реалістично, що вакцина пройде сертифікацію за рік. Поки ж готуються до першої фази випробувань.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, розробку вакцини повністю профінансує держава. Це коштуватиме приблизно 100-150 мільйонів гривень.

Коли і скільки вакцин отримає Україна?

Деякі уряди вже уклали попередні договори на купівлю вакцин у виробників. Проте, аби виконати необхідний мінімум, а саме пропорційну вакцинацію 20% населення, за участі ВООЗ створили фонд COVAX. З його допомогою планують безкоштовно розподілити наявні вакцини серед держав, які беруть участь в його роботі. І Україна одна з них.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко нещодавно підтвердив, що COVAX надасть Україні необхідну кількість препаратів, щоб вакцинувати 20% населення. У першу чергу це будуть медичні працівники, вчителі, правоохоронці та старші люди, бо саме вони найбільш вразливі до COVID-19.

Поки з вакцин-кандидатів, які продемонстрували високу ефективність, до механізму розподілу включили лише препарат Moderna. Якщо Україна отримає саме цю вакцину, то проблем зі зберіганням не передбачається, адже, як переконує виробник, для цього не потрібне спеціальне холодильне обладнання.

Така проблема зі зберіганням та доставкою може виникнути, якщо в Україну замовлятимуть вакцину компаній Pfizer та Biontech. Її необхідно зберігати і транспортувати у надхолодних контейнерах при температурі нижче від мінус 70°С.

В Україні такі можливості є, сказав раніше в ефірі Радіо Свобода виконувач обов’язків генерального директора державної установи «Центр громадського здоров’я МОЗ України» Ігор Кузін.

Він уточнив, що можливість зберігати вакцину є на рівні обласних центрів, а можливість доставити вакцини у менші населені пункти зараз досліджується: «Проблема, яка скоріш за все ще буде виникати: на рівні районів або невеликих міст дуже обмежений потенціал у зберіганні при мінус 80 градусах. На рівні обласного центру такий потенціал є. І саме для цього зараз запущено аудит системи холодильного обладнання для того, щоб зрозуміти, який у нас розрив може сформуватися саме на рівні логістики такої вакцини».

Віктор Ляшко прогнозує, що порцію безкоштовних вакцин у межах розподілу COVAX Україна отримає вже у першому півріччі 2021 року. Інші дози планують закуповувати коштом держави. На це у проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд заклав 2,6 мільярда гривень. Кількість вакцини, яку зможе купити Україна, залежить від її вартості. Провакцинувати ж буде можна вдвічі менше людей, адже вакцинація передбачає введення двох доз вакцини одній людині.