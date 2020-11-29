У Дніпрі від COVID-19 помер багаторічний кореспондент Радіо Свобода Геннадій Сахаров

У Дніпрі на 76-ому році життя від коронавірусної хвороби помер громадський діяч і журналіст Геннадій Сахаров, багаторічний кореспондент Радіо Свобода. Про його смерть повідомив голова Дніпровського товариства політичних в’язнів і репресованих Іван Дремлюга. Цю ж інформацію він підтвердив щгодом Радіо Свобода.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, тіло покійного наразі не передають удові через загрозу поширення COVID-19.

Росіянин за походженням, Генадій Сахаров був одним і тих, хто боровся за незалежність України.

У 1980-90-ті брав активну участь у громадсько-політичній роботі – стояв біля витоків Народного Руху в Дніпрі, піднімав у місті перший синьо-жовтий прапор.

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З 1991 по 2006 роки працював кореспондентом Радіо Свобода в Дніпрі. Друзі згадують його як сміливого, відповідального, компетентного журналіста.

«Саме він для мене був прикладом, та й залишається прикладом справжнього журналіста і журналістської порядності», – написав на своїй сторінці у фейсбуці Олег Ростовцев.

Сахаров був учасником і висвітлював події Помаранчевої революції та Революції гідності, зокрема брав участь в акціях протесту на захист свободи слова.

Планується, що прощання із журналістом відбудеться наступного тижня.