Кондратюк розповіла останні дані щодо захворюваності на COVID-19 серед працівників апарату ВР і депутатів

Виконувачка обов’язків голови Верховної Ради Олена Кондратюк повідомила, що парламент працює у звичному режимі, хоча тривожною є ситуація із захворюваністю серед співробітників Верховної Ради.

«Тривожною є ситуація із захворюваністю саме серед апарату ВРУ. На 27 листопада це 51 працівник апарату, причому з ключових питань організації ВРУ. 27 нардепів теж знаходяться на лікуванні», – повідомила Кондратюк у фейсбуці.

Вона також зазначила, що в суботу у Верховній Раді відбудеться нарада з участю керівництва парламенту, представників офісу президента та уряду.

«На цій нараді буде обговорюватися і визначатися порядок денний (на наступний тиждень – ред.), щодо бюджетного процесу, повернення відповідальності за неправдиве декларування, вирішення конституційної кризи, комплексу заходів з підтримки ФОПів, малого і середнього бізнесу», – повідомила Кондратюк.

Олена Кондратюк почала виконувати обов’язки спікера після того, як голова Верховної Ради Дмитро Разумков і його перший заступник Руслан Стефанчук захворіли на COVID-19.