Стало відомо, коли парламент ухвалить законопроєкти Зеленського щодо підтримки бізнесу

Наступного тижня Верховна Рада може ухвалити президентські законопроєкти щодо підтримки бізнесу, що постраждав від карантинних обмежень. Про це у прямому ефірі Радіо Свобода повідомив представник уряду у парламенті Василь Мокан, відповідаючи на запитання про ймовірність запровадження суворого карантину по всій країні.

«У будь-якому разі про запровадження локдауну буде превентивно повідомлено як суспільству, так і бізнесу, для того щоб можна було приготуватися. А друге: це те, що буде ухвалено, я впевнений у цьому, на наступному тижні пакет законопроєктів, ініційованих президентом по інструментах підтримки бізнесу», – сказав Мокан.

Щодо запровадження суворого карантину, Мокан повідомив, що наразі в Кабміні розглядають різні варіанти, але остаточно не визначилися.

«Дискутується медичний підхід і економічний підхід. Один з варіантів, який озвучував прем’єр-міністр, це (піти на карантин – ​ред. )напередодні новорічних свят, на період, який би охоплював кілька тижнів і враховував би і різдвяні свята. Але це лише один зі сценаріїв. Про більш конкретні речі можна буде говорити наприкінці наступного тижня», – повідомив Мокан.

Напередододні президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19. Перед тим Зеленський анонсував 8 тисяч гривень одноразової допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу через карантин.