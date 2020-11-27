Новорічний локдаун: що уряд готує українцям? | Свобода Live

- Коли в Україні можуть знову запровадити жорсткий карантин? Чи буде локдаун на свята?
- COVID-19 та економіка: яких втрат від чергового локдауну може зазнати Україна?
- Карантин у світі: як різні країни переживають коронавірус?
Учасники програми:
Володимир Курпіта, викладач школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;
Сергій Сухумлин, міський голова Житомира;
Василь Мокан, народний депутат («Слуга народу»), представник уряду у парламенті;
Андрій Худо, львівський ресторатор;
Руслан Соболь, голова ГО «Асоціація власників малого та середнього бізнесу».
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