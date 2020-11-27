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27 листопада 2020, Київ 14:36
Політика

Новорічний локдаун: що уряд готує українцям? | Свобода Live

Початок ефіру о 14:00

  • Коли в Україні можуть знову запровадити жорсткий карантин? Чи буде локдаун на свята?
  • COVID-19 та економіка: яких втрат від чергового локдауну може зазнати Україна?
  • Карантин у світі: як різні країни переживають коронавірус?

Учасники програми:

Володимир Курпіта, викладач школи охорони здоров'я Києво-Могилянської академії;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Руслан Марцінків, міський голова Івано-Франківська;

Сергій Сухумлин, міський голова Житомира;

Василь Мокан, народний депутат («Слуга народу»), представник уряду у парламенті;

Андрій Худо, львівський ресторатор;

Руслан Соболь, голова ГО «Асоціація власників малого та середнього бізнесу».

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