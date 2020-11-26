Зеленський вніс до Ради законопроєкти про підтримку бізнесу

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Як йдеться на сайті парламенту, відповідні законопроєкти зареєстровані 26 листопада.

Законопроєкт 4430 стосується змін до Податкового кодексу, а законопроєкт 4429 – соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання.

У пояснювальній записці до законопроєкту 4430 пропонується відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень; списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців; збільшити поріг обсягу податкового боргу тощо.

Іншим документом, серед іншого, пропонується забезпечити «безперервність дії договорів оренди державного та комунального майна у зазначений період (карантину – ред.), розширення кола суб’єктів підприємництва для отримання державної підтримки».

Також зареєстровано законопроєкт 4431, яким, серед іншого, пропонується внести зміни до держбюджету-2020 задля виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину.

24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради найближчим часом у парламент будуть подані законопроєкти, які передбачатимуть низку програм допомоги бізнесу. Також він анонсував анонсував 8 тисяч гривень одноразової допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу.