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26 листопада 2020, Київ 20:15
Новини | Коронавірус

Зеленський вніс до Ради законопроєкти про підтримку бізнесу

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про підтримку суб’єктів господарювання на період обмежувальних заходів, пов’язаних із пандемією COVID-19.

Як йдеться на сайті парламенту, відповідні законопроєкти зареєстровані 26 листопада.

Законопроєкт 4430 стосується змін до Податкового кодексу, а законопроєкт 4429 – соціальної підтримки застрахованих осіб та суб’єктів господарювання.

У пояснювальній записці до законопроєкту 4430 пропонується відстрочити до 29 грудня 2021 року погашення податкового боргу платників податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 гривень; списати пені та штрафні санкції у разі самостійної сплати платниками податків податкового боргу за основним платежем протягом 6 місяців; збільшити поріг обсягу податкового боргу тощо.

Іншим документом, серед іншого, пропонується забезпечити «безперервність дії договорів оренди державного та комунального майна у зазначений період (карантину – ред.), розширення кола суб’єктів підприємництва для отримання державної підтримки».

Також зареєстровано законопроєкт 4431, яким, серед іншого, пропонується внести зміни до держбюджету-2020 задля виплати одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони сфери їх діяльності через посилення карантину.

24 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що до Верховної Ради найближчим часом у парламент будуть подані законопроєкти, які передбачатимуть низку програм допомоги бізнесу. Також він анонсував анонсував 8 тисяч гривень одноразової допомоги фізичним особам-підприємцям та працівникам, які втратили роботу.

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