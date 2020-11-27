ОП: чи можливий локдаун, буде зрозуміло за тиждень

В Офісі президента заявляють, що за тиждень стане зрозумілим, чи потрібно в Україні запроваджувати повний локдаун.

Як повідомляє пресслужба ОП, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в інтерв’ю програмі «Бацман» заявив, що саме через тиждень будуть помітні перші результати карантину вихідного дня, впровадженого 13 листопада для зменшення кількості хворих на COVID-19.

За словами Тимошенка, карантин вихідного дня спрямований на зменшення заражень у закладах громадського харчування, торговельних центрах, місцях масового скупчення людей.

«Ми намагаємося збити темпи зростання (захворюваності на COVID-19 – ред.), щоб стабілізувати ситуацію. І за цей час – збільшувати кількість ліжко-місць і ліжок із киснем та іншим обладнанням. Чи можливий локдаун, ми зрозуміємо після того, як пройдемо треті вихідні на карантині, й будемо ухвалювати рішення», – сказав Тимошенко.

Заступник керівника Офісу президента зауважив, що нещодавно була зустріч з міськими головами, урядовцями та фахівцями-епідеміологами щодо епідемічної ситуації та впливу карантинних заходів на економіку.

«Якщо буде локдаун, то ми забезпечимо повну комунікацію, і вона буде заздалегідь. Це у випадку, якщо він буде», – сказав Тимошенко.

Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок у лікарнях на більш як 75%.

Міністр розповів, за яких показників медична система не витримає епідемії. Він повторив уже раніше озвучену тезу, що загроза колапсу медичної системи виникне, «якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25–30 тисяч хворих на добу».

В Україні минулої доби, 26 листопада, вперше виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19.