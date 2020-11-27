В Україні вперше виявили понад 16 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 26 листопада, виявили 16 218 нових випадків COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 666 дітей і 655 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 2 069 людей, 192 людей померли. Одужали 8 843 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 520), Дніпропетровській (1 773), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 693 407 людей, 326 238 – одужали, померли – 11 909.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок у лікарнях на більш як 75%.