Степанов назвав умову запровадження локдауну

Підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок у лікарнях на більш як 75%. Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов 26 жовтня заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Ми орієнтуємося на єдину річ – здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок у лікарнях в цілому по країні. В деяких регіонах понад 60% – Чернігівська область та інші. Але водночас підстав вводити локдаун завтра, бо не витримає медична система, у нас зараз немає», – твердить чиновник.

Міністр розповів, за яких показників медична система не витримає епідемії. Він повторив уже раніше озвучену тезу, що загроза колапсу медичної системи виникне, «якщо кількість хворих буде наближатися до цифри 25–30 тисяч хворих на добу».

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада. 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня. 25 листопада в уряді допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.