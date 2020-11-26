Грузія запроваджує локдаун на два місяці

Грузія з 28 листопада до 31 січня запроваджує жорсткі карантинні обмеження через поширення COVID-19, повідомляє видання «Грузия Online».

Тепер у Грузії виходити на вулицю буде заборонено в період з 21:00 до 05:00. Винятком будуть передноворічний та передріздвяний вечори 31 грудня та 6 січня.

Припинять роботу усі міжміські пасажирські перевезення. Заборона не поширюється лише на таксі. Ресторанам буде дозволено продавати страви лише з собою та на доставку, а спортзали, басейни, художні студії будуть закритими. Також закриють дитсадки та ясла, а школи переходять на дистанційне навчання. Припинять роботу всі непродовольчі ринки та майже всі непродовольчі магазини – крім зооаптек і зоотоварів, побутової хімії та преси.

З 24 грудня до 2 січня обмеження обіцяють послабити. У цей період відкриють ТРЦ й ринки, відновиться робота муніципального транспорту й міжміські перевезення. Після цього знову запустять транспорт лише з 16 січня.