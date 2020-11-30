Американський словник Merriam-Webster назвав словом року «пандемію»

Американський словник Merriam-Webster назвав словом 2020 року «пандемію».

Зазначається, що перший сплеск пошуку цього слова стався 3 лютого, у той день, коли першого пацієнта з COVID-19 в США виписали з лікарні. В той день «пандемію» шукали на 1621 відсотків більше, ніж роком раніше, але ретельний аналіз даних словника показує, що пошук по цьому слову почав постійно зростати, починаючи з 20 січня, дати першого позитивного випадку у США.

Надалі пошуковий сплеск зростав, і на початку березня в середньому його шукали на 4000 відсотків частіше в порівнянні з 2019 роком.

11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно заявила, що «COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію», і саме в цей день пандемія викликала найбільший сплеск словникового трафіку у 2020 році, показавши зростання на 115 806 відсотків в порівнянні з пошуковими запитами на в той день у 2019 році.

Укладачі словника наголошують, що винятковим є той факт, що пошуковий трафік слова «пандемія» залишається у числі перших протягом останніх десяти місяців, тоді як пошук пов’язаних термінів, таких як коронавірус та COVD-10 спадають.

Пандемію словник визначає як «спалах захворювання, який відбувається в широкому географічному районі (наприклад, в декількох країнах або на континентах) і зазвичай вражає значну частину населення.

Раніше термін «локдаун» став словом 2020 року за версією словника Collins.