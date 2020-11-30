27 листопада в реанімації Жовківській лікарні на Львівщині померли двоє пацієнтів. Це сталося через вимкнення електропостачання, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. За його даними, хворі перебували на апаратах штучної вентиляції легень. В лікарні є генератор, але він не під’єднаний до реанімаційного відділення. Відкрито кримінальне провадження. Проводиться розслідування.