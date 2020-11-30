Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
30 листопада 2020, Київ 20:15
Відео

«Хочу, щоб винних покарали» – син померлої жінки у Жовківській лікарні (відео)

«Хочу, щоб винних покарали» – син померлої жінки у Жовківській лікарні (відео)
Embed
«Хочу, щоб винних покарали» – син померлої жінки у Жовківській лікарні (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:26 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

27 листопада в реанімації Жовківській лікарні на Львівщині померли двоє пацієнтів. Це сталося через вимкнення електропостачання, заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. За його даними, хворі перебували на апаратах штучної вентиляції легень. В лікарні є генератор, але він не під’єднаний до реанімаційного відділення. Відкрито кримінальне провадження. Проводиться розслідування.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG