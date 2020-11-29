Радіо Свобода Weekly: «Єдина» умова запровадження локдауну

Як в Україні та світі вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932–1933 років

Вселенський патріарх Варфоломій присвятив проповідь жертвам штучного голоду в Україні. Голова православної церкви назвав Голодомор 1932–1933 років однією із найбільш трагічних подій в історії людства. І закликав не забувати, а, навпаки, засуджувати його, «аби така жорстокість не повторювалася в історії людства».

Свічками на підвіконнях, обговореннями у соціальних мережах, онлайн-флешмобами, акціями на площах міст, лампадками біля меморіалів – вшанували українці пам'ять жертв Голодомору. Політики в Україні та світі виступали із заявами, у яких наголошували, що таке ніколи більше не повинно повторитися.

Голодомор. Яких втрат зазнала Україна і що тоді відбувалося у Росії ‒ дослідження

У 1932–1934 роках голодували в усьому Радянському Союзі, й Україна постраждала не більше за інші республіки, зокрема Росія – це позиція, якої дотримується офіційна Москва. Але нещодавно українські науковці опублікували дослідження, яке спростовує цю тезу. У статті, що вийшла в авторитетному видавництві Cambridge University Press, науковці вперше визначали втрати кожного російського регіону й порівняли їх з українськими. Вони вважають, що національний фактор міг впливати на смертність від голоду. Результати цього дослідження – у матеріалі.

Новорічний локдаун: що уряд готує українцям?

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд не виключає можливість запровадження більш жорсткого карантину на новорічні та різдвяні свята, але додав, що наразі про це не йдеться. «Єдиною» підставою для термінового запровадження локдауну може бути лише заповненість ліжок у лікарнях на більш як 75%. Про це міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Ми орієнтуємося на єдину річ – здатність медичної системи надавати медичну допомогу. У нас на сьогодні заповнено 50% ліжок у лікарнях в цілому по країні. В деяких регіонах понад 60% – Чернігівська область та інші. Але водночас підстав вводити локдаун завтра, бо не витримає медична система, у нас зараз немає», – твердить чиновник.

Водночас в Офісі президента заявляють, що приблизно за тиждень стане зрозуміло, чи потрібно в Україні запроваджувати повний локдаун. Адже саме тоді будуть помітні перші результати «карантину вихідного дня». Чи буде локдаун на свята? Яких економічних втрат від чергового локдауну зазнає Україна? Та як різні країни переживають коронавірус? ↓

«Гра в хованки 2»: попри обіцянки Зеленського, влада та великий бізнес продовжують непублічно проводити зустрічі (розслідування)

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.

«За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – заявляв він у травні 2019 року. І анонсував, що працювати на країну далі усі будуть «за прозорими правилами».

Чи втілилась ця обіцянка у життя? «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») показують, як представники влади продовжують «грати у хованки» з суспільством.

Результати виборів: хто очолить міста України

Протягом минулого тижня журналісти Радіо Свобода взяли інтерв’ю у чотирьох мерів міст, які перемогли на місцевих виборах. Вдруге «мерське крісло» здобули Анатолій Бондаренко, Богдан Андріїв, Борис Філатов, а Андрія Садового переобрали мером вчетверте. Як бачимо, новачків серед них немає, а отже, і поспілкуватися зі знову обраними мерами було про що.

Ужгород. Богдан Андріїв – володар неоднозначної партійної біографії та великих статків. Він – один з найбагатших мерів України, колись був членом «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку». Опоненти звинувачують Андріїва у підкупі виборців та участі в «антимайдані». Андріїв заперечує це і каже, що працює винятково на користь міста Ужгорода. Радіо Свобода розпитало Богдана Андріїва про його статки, партійні вподобання і плани щодо розвитку Ужгорода.

Черкаси. Анатолій Бондаренко став широко відомий, коли під час запровадження повного локдауну пом’якшив умови карантину в Черкасах. Президент Зеленський тоді передавав йому «полум’яний привіт», називав «бандитом» і обіцяв наслідки. Про вибори, міську раду, опір Зеленському і відносини із центральної владою – в інтерв’ю Радіо Свобода.

Дніпро. Борис Філатов здобув понад 80 відсотків голосів. І хоча містяни вдруге довірили Філатову керувати Дніпром, його політичні опоненти і громадські активісти закидають йому розкрадання місцевого бюджету через незаконні тендери, а також конфлікт інтересів через зв’язки із бізнесменом Геннадієм Корбаном. В інтерв'ю Радіо Свобода очільник Дніпра заявив, що конфлікту інтересів нема, а також розповів про виборчі «сітки», мрію полетіти у космос і про те, як він миритиметься із центральною владою.

Львів. Андрій Садовий – людина, яка змогла втриматись на посаді мера довше, ніж Арсен Аваков у кріслі очільника МВС. 22 листопада Садового вже вчетверте переобрали міським головою Львова – і він одразу ж втрапив у активну фазу політичного протистояння з партіями «ЄС» та «Свобода». Чому виник конфлікт? Чи вважає п’ятого президента України, нині лідера «ЄС» Петра Порошенка своїм «ворогом»? Які стосунки має з чинним президентом Володимиром Зеленським? Та коли добудує обіцяний сміттєпереробний завод? Про все це і не тільки Андрій Садовий розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

Крим опріснить воду і не проситиме її у влади України?

Підконтрольний Росії глава окупованого Криму Сергій Аксьонов зробив заяву, що на півострові таки будуть зводити опріснювальну установку і вже вирішено, хто саме цим займеться. Але назву компанії він тримає в таємниці, посилаючись на санкційний режим. Каже тільки, що ці «організації всі з ім'ям».

Бойова авіація України: чим замінять застарілі радянські літаки?

На початку війни на Донбасі українська бойова авіація відіграла значну роль у звільненні захоплених територій. Щоправда, робота на передовій тривала недовго. У вересні 2014 року сторони домовилися про заборону польотів. А вже цієї осені керівництво Повітряних сил ЗСУ відкрито заявило: час грає проти українських літаків. Техніка застаріла і потребує заміни. Інакше в певний момент машини просто не зможуть виконувати бойові завдання. То скільки ж часу залишилося у радянської спадщини і чим можуть замінити авіапарк, який не оновлювали майже тридцять років? Читайте тут.

Тихановська: «Режим Лукашенка захитався і от-от упаде»

Який результат кількамісячних протестів у Білорусі – чи можливий зараз діалог із Олександром Лукашенком? Що дав ультиматум Лукашенку і наскільки масовими є сьогодні страйки на білоруських підприємствах? Коли Тихановська відвідає Україну і чи контактує з Офісом президента Володимира Зеленського? Чи хотіла б вона зустрітися з керівником Росії Володимиром Путіним? Якою є зараз її відповідь на запитання: «Чий Крим?» і як вона оцінює український Майдан? Про це та чимало іншого – в ексклюзивному інтерв’ю Українській редакції Радіо Свобода із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.

Гросмейстер Іванчук про свою партію у серіалі «Хід королеви», пропозицію зіграти роль і реальний світ шахів

Про серіал «Хід королеви» («The Queen's Gambit») на Netflix, який б’є рекорди перегляду чотири тижні поспіль, говорять не лише звичайні глядачі, але й професійні шахісти. Адже консультант фільму, тринадцятий чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров вибрав для серіалу реальні партії з шахових турнірів. Є там і український слід. А саме: у фіналі головна героїня стрічки Елізабет Гармон грає реальну партію, яка відбулася у 1993 році, між українським гросмейстером зі Львова Василем Іванчуком і американським шахістом Патріком Вольфом. Тоді між чемпіонами ця партія закінчилася внічию, на відміну тієї, яка показана у серіалі.

Василя Іванчука називають генієм шахів, найсильнішим шахістом світу. Досі гросмейстеру вдається втримуватися у топ-рейтингах шахістів високого рівня. Донині Василь Іванчук – професійний шахіст. У Львові працює шахова школа Василя Іванчука. В інтерв’ю з Радіо Свобода він поділився своїми враженнями від серіалу «Ферзевий гамбіт», про фінальну партію, яку використав Гаррі Каспаров. А ще розповів про пропозицію зіграти у фільмі.

Своїми враженнями від перегляду серіалу із Радіо Свобода також поділилися українські шахістки, чемпіонки світу Анна і Марія Музичук.

11 перемог українських спортсменів: гімн України в Росії, рекорд Європи та тріумф в Лізі чемпіонів

Розгромні поразки «Шахтаря» та «Динамо» в Лізі чемпіонів, технічна поразка збірної України в Лізі націй – цей спортивний тиждень виявився важким для українського футболу. Проте були перемоги та історичні досягнення в інших видах. Радіо Свобода підготувало позитивний спортивний дайджест для українських вболівальників.

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