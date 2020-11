Голодомор. Яких втрат зазнала Україна, і що тоді відбувалося у Росії ‒ дослідження

«Ці попередні підрахунки дозволяють висунути кілька гіпотез, ‒ розповідає Олег Воловина. ‒ Найвищі втрати серед українців можуть підтвердити, що саме вони були першочерговою мішенню радянського режиму. Або через те, що чинили найбільший опір колективізації. Поляки теж могли постраждати через свою національність. Так само це може стосуватися і німців, які зазнали менших втрат, ймовірно завдяки програмам допомоги, які отримували деякі їхні колонії. Найменші втрати серед євреїв можна пояснити малою кількістю серед них селян і значною допомогою з-за кордону. Найбільшою загадкою залишається високий показник втрат серед росіян. Дуже мало відомо про сільські поселення росіян в Україні. Це питання потребує подальшого дослідження».

Голодомор як геноцид

28 листопада 2006 року Верховна Рада України ухвалила закон, який визнає Голодомор геноцидом українського народу.



Однак серед іноземних істориків та політиків немає єдиної думки чи можна вважати Голодомор геноцидом у юридичному сенсі, який закріплений в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього. Однак сам автор цього терміну, Рафаель Лемкін стверджував, що Голодомор ‒ це «класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент русифікації – винищення української нації».



У листопаді 2003 року Генеральна асамблея ООН ухвалила заяву, у якій Голодомор визнавався «національною трагедією українського народу». Проти визнання Голодомору геноцидом в ООН виступила тоді і виступає досі Росія, яка заблокувала включення цього питання у порядок денний сесій. Російські політики стверджують, що у 1932-33 роках жертвами голоду стали люди різних національностей у всьому СРСР, а відтак це не може кваліфікуватися як геноцид.



Європарламент у резолюції від 2008 року назвав Голодомор «жахливим злочином проти народу України та людяності».



Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн – органи влади окремих територіальних одиниць.



