«Внести слово Holodomor у словники англійської»: в Канаді запустили проєкт із участю Сталіна

Канадська кампанія «Національне турне інформування про Голодомор», що діє за підтримки уряду країни і по всій Канаді інформує людей про трагедію українського Голодомору, запустила новий проєкт. Він має на меті сприяти внесенню цього слова в провідні словники англійської мови. А «допомагає» в цьому особисто радянський диктатор Йосип Сталін, якого «оживили» за допомогою сучасних технологій.

«Сталін знову оживає, щоб відкрити глибинну правду», – кажуть ініціатори проєкту, який використовує технології виготовлення «фейкових» новин із прямо протилежною метою: викрити роль Йосипа Сталіна в примусовому виморюванні голодом мільйонів українців і в подальшому приховуванні трагедії. А ще одна мета проєкту – спонукати читачів підписати петицію за внесення в провідні словники англійської мови слова і поняття Holodomor.

Сучасна технологія, яка дозволяє маніпулювати відео й аудіозаписами і цілком правдоподібно вставляти в уста реальних людей довільні слова й тексти, відома як «глибинний фейк» (англійською deepfake). А тепер вона допомагає відкрити deep truth – глибинну правду.

У відеоролику, для створення якого були використані рідкісні кольорові кінокадри Сталіна, радянський диктатор розповідає (англійською мовою), що то саме він і винайшов deepfake, організувавши не тільки геноцид Голодомору, а й його замовчування:

«Заперечення, цензура, брехня… І зараз уже 2020 рік, а ніхто нічого про це не знає – спробуйте-но знайти щось у словнику! Я б сказав, що я досить добре попрацював над тим, щоб приховати це. Так що наступного разу, говорячи про альтернативні факти, віддайте мені належне, бо я цього заслуговую».

Ролик для кампанії підготували у співпраці з одним із провідних у світі фахівців у галузі технології deepfake Полом Шейлзом на прізвисько The Fakening, змонтовані сюжети якого про світових знаменитостей часто стають «вірусними».

І далі відвідувачів сайту проєкту «Глибинна правда» закликають підписати онлайн-петицію з закликом офіційно внести слово Holodomor до провідних словників англійської мови – Оксфордського, «Мерріам-Вебстер» і онлайн-словника Dictionary.com.

«Сталін і радянський комуністичний режим прагнули стерти Голодомор із історії, влаштувавши міжнародну пропагандистську кампанію з метою заперечити його і приховати правду про причетність режиму до геноциду українців… Сьогоднішня Росія продовжує заперечувати Голодомор. Але понад 17 країн, серед них і Канада, визнали Голодомор актом геноциду, вчиненого проти українського народу. До сьогодні слово «Голодомор» відсутнє в провідних словниках англійської мови. Але завдяки роботі тисячі журналістів, істориків, освітян і дослідників слово «Голодомор» стало міжнародно визнаним терміном на позначення влаштованого Сталіним геноциду голодом українського народу», – мовиться в петиції.

Внести Holodomor у словники – не лише символічна дія

Таку думку висловлює й ініціатор проєкту, голова «Національного турне інформування про Голодомор» і голова Канадсько-української фундації Богдан Онищук. Він нагадує, що попри те, що Канада, США, Україна і ще 14 країн визнають Голодомор за акт геноциду, «більшість людей досі переважно не знають основних фактів про цей один із найбільших злочинів 20-го століття». Він переконаний, що «додати в словники слово Holodomor – це більш ніж символічна дія, це важливе визнання цієї «глибинної правди».

«Якщо світ має знати про Голодомор, один із двох найбільших геноцидів 20-го сторіччя, то це слово має бути в словниках усього світу», – додав Богдан Онищук у коментарі для Радіо Свобода.

«Національне турне інформування про Голодомор», кампанія, яка започаткувала «Глибинну правду», – це проєкт Канадсько-української фундації і її партнерів: Конгресу українців Канади, Консорціуму досліджень і освіти про Голодомор при Університеті Альберти і Українсько-канадського дослідчо-документаційного центру. Цей проєкт підтримують уряд Канади і влади канадських провінцій Онтаріо й Манітоба.

Його найвідоміша наразі програма – «Пересувний клас про Голодомор», створений на базі житлового автобуса – його перетворили на сучасну мультимедійну, з застосуванням цифрових інтерактивних технологій, класну кімнату на колесах, у якій розповідають про Голодомор і про його важливість для всього світу. Від часу початку поїздок усією Канадою 2016 року цей клас відвідали понад 40 тисяч учнів і освітян і 25 тисяч інших відвідувачів.