Українська громада у США вшанувала жертв Голодомору панахидою онлайн

У найбільшому храмі Нью-Йорка, соборі Святого Патрика, 20 листопада відбулася онлайн-панахида за жертвами Голодомору в Україні.

Панахиду провели першоієрарх Української православної церкви США митрополит Антоній та єпископ Української греко-католицької церкви (УГКЦ), єпарх Української католицької єпархії Стемфорда Пол Хомницький.

Цього року через пандемію коронавірусної інфекції Український конгресовий комітет Америки (УККА) закликав представників громади приєднуватися до панахиди віртуально.

Українські громади у світі вперше віддають шану жертвам Голодомору саме в режимі онлайн-заходів, які тривають протягом листопада. Календар заходів оприлюднив Світовий конгрес українців.

21 листопада віртуальне вшанування також проводить Конгрес українців Канади.

22 листопада Музей Голокосту в Іллінойсі спільно із Києво-Могилянською Фундацією Америки представить свідчення дітей, що вижили, своїми думками про Голодомор поділиться сценаристка фільму «Ціна правди» Андреа Халупа.