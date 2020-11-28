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28 листопада 2020, Київ 22:30
Фотогалереї

Фоторепортаж: у Києві вшанували пам'ять жертв Голодомору

У Києві біля «Меморіалу жертвам Голодомору» зібралися сотні людей, щоб вшанувати пам'ять загиблих від голоду.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Цього року він припав на 28 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору-геноциду 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

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Панахиду провів глава Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній. Участь у молебні також взяли представники Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
5 Панахиду провів глава Православної церкви України (ПЦУ) Епіфаній. Участь у молебні також взяли представники Української греко-католицької церкви (УГКЦ)
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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