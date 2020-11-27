У Львові до роковин Голодомору пікетували російське генконсульство (фото)

Біля приміщення генерального консульства у Львові у п’ятницю невелика група учасників бойових дій на Донбасі, представників «Об’єднання добровольців», а також громадських активістів провели пікет. Як передає кореспондент Радіо Свобода, таким чином, як кажуть самі активісти, вони хотіли вказати Росії на відповідальність за смерті мільйонів українців у роки Голодомору 1932-1933 років та вимагали визнання цієї трагедії геноцидом українського народу.

«П’ятий рік я сюди приходжу на цю акцію, щоб їм нагадати, що вони творять з українцями, як у 1932-1933 роках, так і сьогодні. Хочу, щоб Україна пам’ятала свого ворога. Росія має нести відповідальність, як за 30-ті роки, та і за сьогодні. Подивіться на мене, я пересуваюсь у візку, маю нести відповідальність за це», – каже Михайло Єдинак, доброволець, який був поранений на Донбасі у 2016 році.

Учасники акції на воротах перед генеральним консульством вивісили плакат з написом «Голодомор 1932-1933. Пам’ятаємо. Помстимося». Перед будівлею запалили свічки у пам’ять жертв Голодомору, а на гілці дерева вивісили опудало у формі працівника НКВС

«Голодомор 1932-1933 років світ визнав геноцидом українського народу. Це було геноцидом української нації і Росія теж це має визнати. Організатори Голодомору були керівники НКВС, Сталін, всі ті, які сиділи в Москві», – говорить колишній доброволець Олег Одуван.

Акцію-пам’яті біля генконсульства Росії у Львові проводять п’ятий рік поспіль.

Також сьогодні школярі принесли у школи по яблуку, долучившись до акції «Принеси мені яблуко», мета якої вшанувати пам’ять дітей, які загинули під час Голодомору. У Львові торік зробили соціальний ролик «Ти приніс мені яблуко», присвячений жертвам Голодомору і його учні переглянули у школі. Зібрані яблука передадуть на благочинність.

28 листопада у День пам’яті жертв голодоморів у Львові відбудеться екуменічна молитва біля пам’ятника Шевченкові, де кожен охочий зможе запалити лампадку.