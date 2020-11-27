МЗС закликало міжнародну спільноту до солідарності у визнанні Голодомору в Україні геноцидом

Міністерство закордонних справ України до 87-х роковин Голодомору в Україні закликало міжнародну спільноту до солідарності у визнанні Голодомору геноцидом.

«Міжнародне визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом має стати виявом міжнародної солідарності з українським народом. Належне вшанування пам’яті жертв та всебічне вивчення злочину радянського режиму – спільний моральний обов’язок і дієвий спосіб запобігти повторенню подібних трагедій в майбутньому», – йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

У зовнішньополітичному відомстві визнають, що боротьба за визнання Голодомору геноцидом стала одним із пріоритетів у зовнішній політиці та все ж почала приносити результати: офіційне визнання на рівні іноземних урядів, парламентів та міжнародних організацій. В МЗС кажуть –це заслуга спільних зусиллям урядів незалежної України, науковців, українських громад за кордоном і дипломатів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

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У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.