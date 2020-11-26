11 перемог українських спортсменів: гімн України в Росії, рекорд Європи та тріумф в Лізі чемпіонів

Розгромні поразки «Шахтаря» та «Динамо» в Лізі чемпіонів, технічна поразка збірної України в Лізі націй – цей спортивний тиждень виявився важким для українського футболу. Проте були перемоги та історичні досягнення в інших видах. Радіо Свобода підготувало позитивний спортивний дайджест для українських вболівальників.



Гімн України у Москві. Український скелелаз Данило Болдирев став чемпіоном Європи у дисципліні «швидкість». Українець подолав дистанцію на п'ять сотих секунди швидше за росіянина Льва Рудацького. Його час – 5, 69. Бронзова нагорода їде до Польщі разом з Марцином Дзенські.

При чому на шляху до «золота» українець переміг трьох росіян – Сергія Лужецького у чвертьфіналі, Владислава Деуліна – у півфіналі та Льва Рудацького – у фіналі.

Для Болдирева це перша медаль вищого ґатунку на континентальній першості. Він здобував срібні нагороди у 2015, 2017 та 2019 роках, а також ставав третім – у 2013 році.



Михайло Романчук здобув перемогу у показовому запливі на дистанції 800 метрів вільним стилем у фіналі змагань International Swimming League. Українець фінішував із часом 7 хвилин 25, 73 секунди. Лише 5 сотих секунди програв Романчуку норвежець Генрік Крістіансен, а бронзовий призер, австрієць Фелікс Обек відстав більш як на 6 секунд.

Український плавець встановив новий рекорд Європи, на 3,5 секунди випередивши досягнення француза Янніка Аньєля, результат якого ніхто не міг перевершити з 2012 року.

Загалом час Романчука – другий в історії на дистанції 800 метрів у 25-метровому басейні. Світовий рекорд належить австралійцю Гранту Хакетту – 7 хвилин 23, 42 секунди, який він встановив у 2008 році. До нього Романчуку не вистачило трохи більше ніж дві секунди.

Нагадаємо, що в ISL виступали 10 професійних закордонних клубів. Серед учасників – і четверо українців, які виступали як «легіонери» за різні команди: Михайло Романчук (італійський «Аква Центуріонс»), Андрій Говоров (канадський «Торонто Тайтенс»), Дар'я Зевіна (угорський «Айрон») та Сергій Шевцов («Енерджі Стандарт»). Виступ за професійні команди інших країн – не означає зміну громадянства чи медалі під іншим прапором.



Львівська «Галичанка» пробилася в 1/8 фіналу Європейського кубка з гандболу. Українська команда без проблем впоралася з «Куманово» з Північної Македонії. У першому матчі львів'янки розгромили суперниць з рахунком 33:17, тож вже достроково гарантували собі вихід у наступний етап. Проте «Галичанка» не розслабилася і в другій грі, і знову здобула перемогу 31:25. За сумою двох поєдинків – 64:42 на користь чемпіонок України.

Згідно з розкладом ЄГФ, матчі 1/8 фіналу Європейського кубка заплановані на 9/10 та 16/17 січня.



Ангеліна Каланіна виборола єдину українську нагороду на чемпіонаті Європи з дзюдо. Представниця України у ваговій категорії понад 78 кг у перших двох раундах подолала суперниць прийомами, які оцінили іппоном. Але у півфіналі Каланіна виступала проти колишньої української дзюдоїстки Ірини Кіндзерської та поступилася їй. Тож у зустрічі за «бронзу» українка виступала проти Жасмін Грабовські з Німеччини, де виграла завдяки прийому з оцінкою ваза-арі.



Для Каланіної – це друга «бронза» на континентальних першостях. Раніше українка ставала третьою у 2018 році.



Гандбольний клуб «Мотор» на виїзді переграв «Загреб» у груповому етапі Ліги чемпіонів. У першому таймі запорізький клуб постійно поступався у кілька очок, але зміг зрівняти рахунок – 13:13. Після перерви «Загреб» багато пресингував «Мотор», проте команді із Запоріжжя вдалося втримати мінімальну перевагу – 23:24.

Найрезультативнішими у «Мотора» стали Айденас Малашінскас і Борис Пуховський, які забили по 5 голів.

У минулому турі «Мотор» на виїзді здолав словенський «Цельє», тепер перемога у матчі із «Загребом» – 23:24 (13:13, 10:11).

Після п'яти турів український клуб посідає п'яте місце у турнірній таблиці, маючи в своєму активі чотири очки.

Крапка від «молодіжки». Свій останній матч у групі відбору Євро-2021 збірна України віком спортсменів до 21 року провела проти команди Північної Ірландії. Для «синьо-жовтих», з турнірної точки зору, ця гра вже нічого не вирішувала, адже «молодіжка» втратила шанси вийти на Євро-2021 за два тури до фінішу кваліфікації.

Проте в останньому матчі українці розгромили суперників з рахунком 3:0. Голами відзначилися Владислав Бабогло, Євген Ісаєнко та Микола Кухаревич.

За підсумками кваліфікації – Україна в десяти матчах набрала 16 очок та фінішувала на третьому місці, поступившись Данії (25 очок) та Румунії (19 очок).



Збірна України з сучасного п'ятиборства виграла три медалі на молодіжному чемпіонаті Європи, який завершився у Польщі. Кирим Шехмаметьєв та Ірина Кубрак вибороли «золото» у змішаній естафеті. Найкраще себе українці проявили у фехтуванні, де стали лідерами, у плаванні «синьо-жовті» були другими, у конкурі посіли шосте місце, а вже після етапу лазер-ран святкували перемогу.

«Срібло» у чоловічої команди – Кирима Шехмаметьєва, Гордія Березнякова та Олександра Шелеста – в загальному заліку враховують суму балів трьох спортсменів в індивідуальних виступах.

А жіноча команда (Ірина Кубрак, Ірина Бойченюк та Катерина Борчукова) за такою ж схемою стала третьою.

Маючи в своєму активі три нагороди, Україна посіла друге місце у медальному заліку континентальної першості. І це найкращий результат «синьо-жовтих» на молодіжних чемпіонатах Європи з сучасного п'ятиборства. У 2017 році українці не здобули нагород, у 2018-му вибороли «золото» та «срібло», у 2019-му – лише «бронзу».



Єдиний представник України у жіночій Лізі чемпіонів – «Житлобуд-2» вибився до 1/16. У другому раунді кваліфікації харків’янки зустрічалися із «Сараєво-2000». Уже на 9 хвилині матчу гравчиня «Житлобуд-2» Натія Панцулая відкрила рахунок.

А вже за 20 хвилин Роксолана Кравчук подвоїла перевагу українок. Як результат, 2:0 і «Житлобуд-2» вперше пробивається до основної сітки турніру, де зустрінеться із казахським «БІІК-Казигурт». На відміну від харків'янок, казахський футбольний клуб вже 8 разів грав в 1/16 фіналу і тричі проходив до наступного етапу.

Матчі відбудуться 9-10 грудня та 15-16 грудня.



Молодіжна збірна України з боксу виграла 15 нагород на чемпіонаті Європи. Свій титул першого номера континенту у ваговій категорії до 69 кг серед молоді підтвердив Юрій Захареєв, який також ставав на вищу сходинку п'єдесталу рік тому. Ще золоті нагороди для України вибороли Ілля Тогобицький (до 75 кг) та Микита Горбатенко (до 91 кг). В активі «синьо-жовтих» – також 5 срібних та 7 бронзових нагород. У медальному заліку Україна посіла друге місце.

Українська збірна, яка виступатиме на «Іграх нескорених» у 2021 році, продовжує готуватися до змагань. «Синьо-жовті» взяли участь у віртуальних змаганнях WarriorCARE з академічного веслування, організованих Air Force Wounded Warrior, де виступали ветерани України та США.

Українці Ігор Галушка та Павло Ковальський тріумфували у індивідуальних виступах у дисципліні «4 хвилини», де стали першими. У веслуванні за 1 хвилину вони здобули «срібло». Ще одна нагорода в кошику збірної України – бронзова – завдяки Сергію Ільницькому у веслуванні за 4 хвилини.

Уже сьогодні в Лізі Європи зіграє луганська «Зоря» та розпочнеться чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Також вболівайте за українську збірну з баскетболу, яка виступатиме у кваліфікації Євробаскету, і чекайте на старт біатлонного сезону.

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