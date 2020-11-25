Ліга чемпіонів: «Шахтар» удруге розгромно програв «Боруссії»

Донецький «Шахтар» не зміг взяти реванш у менхенгладбаської «Боруссії» за поразку в Києві (0:6). Розгромно гірники поступилися і в Німеччині – 0:4.

Вже після першого тайму рахунок був розгромним: на 17-й хвилині з пенальті забив Ларс Штіндль, на 34-й хвилині перевагу господарів подвоїв Ніко Ельведі, а за мить до перерви акробатичний етюд виконав Бреель Емболо.

По перерві гравці «Боруссії» скинули оберти, але все одно відзначилися ще раз – на 77-й остаточний рахунок встановив Оскар Вендт.

«Боруссія» з 8 очками залишилася першою, «Шахтар» із чотирма балами поки що другий, але опуститься нижче після того, як завершиться гра «Інтера» (в нього два очки) і «Реала» (чотири пункти).