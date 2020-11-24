Ліга чемпіонів: «Динамо» розгромно програло «Барселоні»

Київське «Динамо», послаблене епідемією травм і COVID-19, на своєму стадіоні НСК «Олімпійський» розгромно поступилося фактично резервному складу «Барселони» – 0:4.

Перший тайм минув без забитих м’ячів, а по перерві каталонці відзначилися чотири рази. На 52-й хвилині забив дебютант гостей Сержиньйо Дест, а на 57-й і 70-й (з пенальті) хвилинах дубль оформив Мартін Брейтвейт. Уже в компенсований час гри у воротах Бущана залишив свій автограф Антуан Ґрізманн, який вийшов на заміну.

У паралельному матчі угорський «Ференцварош» ледь не спромігся втримати нічию на виїзді проти італійського «Ювентуса». Туринці вирвали перемогу 2:1 лише на доданих арбітром хвилинах.

«Барселона» і «Ювентус» набрали 12 і 9 очок відповідно, вони синхронно, за два тури до завершення групового турніру оформили вихід до плейоф Ліги чемпіонів. «Динамо» і «Ференцварош», які мають по одному балу, продовжать боротьбу за третє місце, яке дає право продовжити змагатися в Лізі Європи.