Вселенський патріарх Варфоломій присвятив проповідь жертвам Голодомору

Вселенський патріарх Варфоломій в День пам’яті жертв голодоморів 28 листопада відслужив панихиду за загиблими від штучного голоду в Україні та прочитав проповідь. Її текст зокрема оприлюднило Генеральне консульство України в Стамбулі, де розташована резиденція патріарха.

Голова православної церкви назвав Голодомор 1932–1933 років однією з найбільш трагічних подій в історії людства.

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«Український термін «Голодомор» підкреслює рукотворний голод, диявольський проєкт сталінської системи, метою якого був добре спланований геноцид зокрема віруючих людей, аби викорінити християнську віру та православної церкви у той час, коли, як це не парадоксально, люди мирно збирали рясний врожай. Поки люди вмирали від голоду, радянський режим експортував їхні врожаї світу, таким чином лицемірно прикидаючись процвітаючою країною», – йдеться в тексті проповіді.

Варфоломій закликав не забувати подій Голодомору, а навпаки – засуджувати його, «аби така жорстокість не повторювалася в історії людства».

Патріарх вказав на те, що Святий і Великий Собор Православної Церкви відкидає дискримінацію за ознакою кольору шкіри, релігії, раси, статі, етнічного походження чи мови. Він згадав, що в час, коли згадують жертв Голодомору, світ страждає також від пандемії коронавірусу, від якої померло понад мільйона людей.

«Нехай Воскреслий Господь дасть вічний спокій мільйонам праведних душ, які померли в надії на воскресіння внаслідок диявольського Голодомору, а також внаслідок нинішньої трагічної пандемії, і нехай їхня віра, а також випробування, які їм випали, заохочують і спонукають нас викорінювати будь-який вид дискримінації, несправедливості, насильства та голоду з нашого світу, роблячи його кращим, очікуючи побачити «Царство Боже, що прийде з владою. Амінь!» – підсумував Варфоломій.

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Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Цього року він припав на 28 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.