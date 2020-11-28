США, Канада, європейські країни висловили солідарність із Україною у вшануванні пам'яті жертв сталінського Голодомору

Кожну четверту суботу листопада в Україні та світі вшановують пам‘ять мільйонів жертв Голодомору 1932-1933 років, влаштованого Сталіним та компартійною верхівкою СРСР. США, Канада, європейські країни оприлюднили заяви на знак солідарності з народом України у вшануванні пам’яті тих, хто загинув від штучного голоду.

«Наша пам‘ять – найкращий спосіб запобігти таким трагедіям у світі в майбутньому», – йдеться у заяві тимчасово повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін.

МЗС Латвії у відповідній заяві наголошує, що парламент країни визнає Голодомор – геноцидом.

Посол Латвії у США висловив підтримку Україні у встановленні історичної справедливості.

«Ми запалюємо свічку пам‘яті» за мільйонами жертв «штучного голоду організованого тоталітарним комуністичним режимом», – йдеться у зверненні Посольства Швеції в Україні.

«Сталін штучно спричинив геноцид українців. На піку Голодомору 1932-33 років, щоденно вмирало від голоду 25 тисяч людей. Ми ніколи не повинні про це забувати!», – заявило Посольство Канади в Україні.

Міністр оборони Канади Харджит Санджан наголосив на співпраці з українським військом, для того, щоб такі трагедії не повторювались.

«Цього тижня вшанування жертв Голодомору відбуватимуться по всій Канаді. Ми непохитно підтримуємо наших українських друзів та партнерів – навчальна місія UNIFER в Україні це засвідчує. Ми єдині у цьому вшануванні і віддані тому, щоб жахи минулого більше не повторились», – йдеться в заяві міністра.

«Одним із найбільш болючих епізодів української історії» назвало Голодомор в своїй заяві Посольство Великої Британії.

Запалити свічку і приєднатися о 16-й годині за київським часом до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час Голодомору 1932–33 років закликав українців президент Володимир Зеленський.

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