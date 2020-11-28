Уряд 30 листопада відкриє можливість дофінансування музею Голодомору – ОП

Кабінет міністрів 30 листопада підготує розпорядження, яке відкриє можливості для дофінансування проєкту комплексу Національного музею Голодомору-геноциду, повідомляє Офіс президента України.

«Проєкт Національного музею Голодомору-геноциду дуже важливий для України: для нашої історії та майбутнього. Були певні проблеми з фінансуванням цього проєкту. Однак такі проєкти мають виконуватися в обов’язковому порядку. Я дав доручення Кабінету міністрів, і вже в понеділок це питання буде вирішено. Проєкт буде обов’язково завершено», – цитує ОП слова Володимира Зеленського, який разом із першою леді Оленою Зеленською 28 листопада вшанував пам’ять жертв голодоморів в Україні.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.

Згідно з повідомленням на сайті Музею Голодомору, в квітні 2018 року була закладена капсула будівництва ІІ-ї черги Музею Голодомору, а 24 листопада 2018 року, в день вшанування 85-х роковин Голодомору, відбулася публічна презентація архітектурного проекту музею. Будівництво ІІ-ї черги планують закінчити у 2023 році.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.