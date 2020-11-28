Українців закликали запалити свічку в пам’ять про жертв Голодомору

Запалити свічку і приєднатися о 16-й годині за київським часом до загальнонаціональної хвилини мовчання в пам’ять про загиблих під час Голодомору 1932-33 років закликав українців президент Володимир Зеленський.

«Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати, зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити», – заявив Зеленський у зверненні в День пам’яті жертв голодоморів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада. Цього року він припадає на 28 листопада.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.