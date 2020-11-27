«Голодомор був знищенням майбутнього»: німецькі та українські депутати вшанували пам’ять жертв геноциду

Німецькі депутати вшанували пам’ять жертв Голодомору під час Парламентського марафону пам’яті, повідомило Міністерство закордонних справ України.

«28 листопада – особливий день для України, для всіх людей в Україні. У цей день вшановують пам’ять про одну з найбільших катастроф в українській історії, катастрофу голоду 87 років тому – Голодомор. Немає жодного права про це забувати. Вшанування, пам’ять, яка має бути направлена у майбутнє, та спільне опрацювання історії є основоположним для демократичного співіснування сьогодні, завтра та післязавтра», – заявила віцепрезидентка німецького Бундестагу Клаудіа Рот.

Голова Петиційного комітету Бундестагу Маріан Вендт сказав, що надсилає з Німеччини «сигнал солідарності».

«Ми вшановуємо сьогодні пам’ять про жертви та працюємо над тим, щоб їхня доля ніколи не була забута», – зазначив Вендт.

Голова комітету в справах Європейського союзу Гюнтер Кріхбаум підкреслив, що Голодомор «приніс незліченний біль українському народу».

«Мільйони людей померли внаслідок одного з найстрашніших воєнних злочинів сталінського режиму. І разом з цим Голодомор і до сьогодні залишається мало відомим у Європі. Росія має нарешті відкрити свої архіви, щоб ми змогли поширити правду про страшну долю багатьох жертв. Заради цих людей ми маємо це розглядати як спільне завдання і в цьому потрібна участь Росії», – заявив Кріхбаум.

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України в ЄС та народна депутатка від «Європейської солідарності» Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що Голодомор «був знищенням самого майбутнього».

«Ми ніколи не дізнаємося про те, якими були би світ й Україна, якби їх будували мільйони вбитих. Тому гірше за цей злочин може бути тільки його заперечення і забуття, тому що це шлях до повторення катастрофи. Маємо говорити, наголошувати про важливість пам’яті про геноцид проти українців через Голодомор», – сказала Цинцадзе.

Керівниця української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи та представниця «Слуги народу» Єлизавета Ясько закликала запалити свічку пам’яті в пам’ять про жертв Голодомору.

«Голодомор – це жахлива трагедія людства, яка забрала тисячі життів і нанесла величезну кількість травм, а головне – забрала можливість бути щасливими», – вважає Ясько.

У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.