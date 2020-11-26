«Гра в хованки 2»: попри обіцянки Зеленського, влада та великий бізнес продовжують непублічно проводити зустрічі (розслідування)

Володимир Зеленський обіцяв, що за його президентства відносини між владою та представниками великого бізнесу стануть виключно публічними.

«За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей», – заявляв він у травні 2019-го року. І анонсував, що працювати на країну далі усі будуть «за прозорими правилами».

Чи втілилась ця обіцянка у життя?

Фукс і Котвіцький: непублічні візитери Авакова на «номерах прикриття»

10 листопада 2020 року.



О 20:30 знімальна група «Схем» зафіксувала, як до бокових воріт Міністерства внутрішніх справ під’їхав Mercedes, який одразу без перевірки пропустили на територію відомства.

У той же час на іншому кінці вулиці журналісти зауважили мікроавтобус Mercedes з так званими «глушилками» на даху.

Приблизно за годину до МВС заїхав кортеж з двох автівок – також без огляду.

Ще за пів години повз автівку знімальної групи проїхав мікроавтобус Управління державної охорони, за кілька хвилин повернувся, розвернувся поруч, і у той момент чоловік в ньому знімав журналістів на телефон.

Близько опівночі – за три години після приїзду Mercedes до МВС – з території відомства виїхав без автівок охорони автомобіль, яким користується міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

А за три хвилини після цього з території міністерства через центральні ворота виїхав і той самий Mercedes, але вже з іншими номерними знаками. Як з’ясували «Схеми», це були «номери прикриття», яких немає в базі Нацполіції.

В той же час крізь бокові ворота МВС виїхав і інший відвідувач.

Знімальна група рушила за Mercedes, аби з’ясувати, хто намагався відвідати Міністерство внутрішніх справ настільки таємно, що навіть почепив оперативні номери просто на території відомства?

За декілька кварталів журналісти помітили, що це авто почав супроводжувати мікроавтобус з «глушилками».

Невдовзі вони розділилися, Mercedes заїхав на міст і попрямував на лівий берег. Але одразу за мостом розвернувся і поїхав у зворотному напрямку. А далі авто виїхало на Столичне шосе й попрямувало в бік Конча-Заспи, де його знову почав супроводжувати мікроавтобус з «глушилками», але відстав, щойно журналісти їх наздогнали.

Зрештою, Mercedes набрав велику швидкість і зник з поля зору.

Це ж авто «Схеми» зустріли в центрі Києва вже наступного дня, запаркованим разом з тим же мікроавтобусом супроводу.

Журналістам вдалося зафіксувати, як цим кортежем – а також охороною з автоматами – користується бізнесмен родом з Харкова Павло Фукс.

Тривалий час він будував свій бізнес в Росії, а кілька років тому повернувся в Україну. Має бізнесові інтереси в паливно-енергетичному секторі. За словами самого Фукса, він давно товаришує і з мером Харкова Геннадієм Кернесом, і з міністром Арсеном Аваковим – також вихідцем з Харкова.

Другий кортеж, який одночасно з бізнесменом Фуксом відвідував МВС, також має «номери прикриття», яких немає у базі поліції. Ним користується друг, бізнеспартнер родини Арсена Авакова та позаштатний радник самого міністра Ігор Котвіцький.

За день до приїзду бізнесмена Фукса до Міністерства внутрішніх справ Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова. Правда, у той же день закрила «за відсутністю складу злочину».

А менше ніж за годину до відвідин МВС Павло Фукс опублікував фото мера Харкова Геннадія Кернеса, який вже більше двох місяців перебуває на лікуванні у Німеччині. І про реальний стан здоров’я якого мало що відомо.

Приїжджав до МВС Павло Фукс і 14 вересня, за кілька днів до перевезення міського голови Харкова до Німеччини.

11 листопада, наступного деня після відвідин Павлом Фуксом МВС, «Схеми» зауважили авто супроводу бізнесмена вже біля офісу Ігоря Коломойського.

Згодом, через дві з половиною години, з підземного паркінгу будівлі виїхав вже знайомий Mercedes, але вже з іншими номерами – «номерами прикриття». За ним спершу попрямувало авто супроводу Павла Фукса.

Та невдовзі раптово розвернулося через подвійну суцільну і поїхало в зворотному напрямку.

Наступного дня, 12 листопада, такий же Mercedes, яким користується Фукс, знову заїхав на територію МВС – з новими «номерними знаками прикриття». За підрахунками журналістів, це були вже треті «номери прикриття» за три дні.

Але Павло Фукс не єдиний гість з великого бізнесу, який завітав до міністра Авакова того тижня.

«Каву випили»: візит Коломойського до Авакова

13 листопада «Схеми» помітили, як вартовий відкрив ворота МВС для автівки BMW, яка за годину залишила територію відомства.

Знімальна група рушили вслід за нею і побачила, що в кількох кварталах від МВС її почало супроводжувати авто охорони неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.

А за кілька хвилин кортеж заїхав на підземний паркінг до офісу олігарха.

«Схеми» звернулися до всіх вищезгаданих осіб з проханням прокоментувати таємні зустрічі на території МВС. А також попросили бізнесменів Фукса та Котвіцького пояснити, на яких підставах вони використовують оперативні номерні знаки для своїх приватних авто.

Олігарх Ігор Коломойський пояснив журналістам свій візит до МВС так: «Я заїхав, у Арсена Борисовича був, каву випив. Давно не бачилися. Жодних справ».

Зв’язатися з Ігорем Котвіцьким до ефіру «Схемам» не вдалося. Аваков на прохання про коментар також не відповів. Як і Павло Фукс.

Голова правління «Нафтогазу» і бізнесмен групи «Приват» Коломойського

21 жовтня 2020 року.

О 20 годині на парковці п’ятизіркового готелю Hyatt у центрі Києва «Схеми» помітили авто голови правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва.

За годину журналісти побачили на виході охоронців, які супроводжували Михайла Кіпермана – бізнесмена та представника неформальної групи «Приват» Ігоря Коломойського.

Далі знімальна група зафіксувала, як услід за автівками Кіпермана під вихід готелю підігнали і авто голови правління «Нафтогазу». А згодом і сам Коболєв вийшов, одразу за бізнесменом Кіперманом.

Поряд з Коболєвим був ще один чоловік, вони разом поїхали до котеджного містечка «Золоті Ворота».

Михайло Кіперман до 2017 року входив до складу наглядової ради найбільшої нафтовидобувної напівдержавної компанії «Укрнафта». До 2015 року контроль над нею належав олігарху Ігорю Коломойському, структури якого володіють близько 40% компанії.

Наразі компанія заборгувала українському бюджету близько 30 мільярдів гривень податків.

Наприкінці минулого року «Схемам» вдалося зафіксувати, як на той момент керівник Офісу президента Андрій Богдан зустрівся з Андрієм Коболєвим в одному зі столичних ресторанів. А після цієї зустрічі Богдан приїхав до пятизіркового готелю в центрі Києва на вечерю з Ігорем Коломойським, Михайлом Кіперманом та іншими представниками групи «Приват».

Тоді Богдан непомітно залишив ресторан, але журналістам вдалося зафіксувати державного охоронця тодішнього голови ОП та його авто.

Тепер же керівник «Нафтогазу» напряму зустрічався з представником групи «Приват» і бізнесменом, який мав стосунок до компанії-боржника.

За два тижні після цієї зустрічі в готелі Hyatt Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, який передбачає погашення податкових боргів «Укрнафти» на понад 30 мільярдів гривень. А вже майже за місяць після зустрічі, зафіксованої «Схемами», проблема Коломойського і держави вирішилася – Рада у другому читанні підтримала законопроєкт, відповідно до якого «Укрнафта» має сплатити свої борги перед бюджетом з грошей, які їй через НАК «Нафтогаз України» фактично нададуть з бюджету.

Як сам Андрій Коболєв прокоментував зафіксовану журналістами зустріч?

– Я в принципі не можу коментувати, чи була така зустріч, чи мала вона місце і який був її сенс, – сказав голова правління НАК «Нафтогаз». – Я є керівником компанії, якою володіє держава, і за своєю посадою, я зобов'язаний вести перемовини з самими різними групами людей, які потрапляють в категорію вашого великого інтересу. Від пана Міллера та пана Путіна, закінчуючи людиною, яку ви назвали, та й іншими людьми, наприклад, представниками групи пана Фірташа. Всі зустрічі з приводу саме цього питання мною були закінчені з представниками групи «Укрнафта» ще декілька місяців тому. Тому це питання цієї зустрічі чи потенційної зустрічі не може стосуватися.

– Чи можна сказати, хто саме поступився: держава чи Ігор Коломойський? В цій ситуації, саме у вирішенні цього питання?

– Я не вважаю, що тут хтось комусь поступався, я вважаю, що було знайдене проєктне збалансоване рішення, яке враховує і історію, і можливості всіх сторін. І я дуже сподіваюсь, що це рішення, в результаті, зокрема, принесе додаткових 10,3 мільярда гривень у державний бюджет.

Олігарх Ігор Коломойський, якому «Схеми» зателефонували, своєю чергою заявив, що він «не в курсі справи», однак зауважив, що вважає зустріч напередодні розгляду питання виплат у Раді «співпадінням».

– 21 жовтня бачили, що Коболєв зустрічався з Кіперманом. Ви не чули про цю зустріч? Що вони обговорювали? Чи обговорювали вони саме цю угоду – виплати «Укрнафтою» цих грошей?

– Я не в курсі справи. Але точно вони не займалися питаннями погашення цього боргу. Це не в компетенції Кіпермана.

– Це було якраз за два тижні до того, як Рада голосувала ці законопроєкти. Ви вважаєте, що…

– Я думаю, що це співпадіння.

За збігом обставин за декілька днів до цього голосування і відбувся зафіксований візит Ігоря Коломойського до міністра внутрішніх справ.

– Ви обговорювали ці питання з Арсеном Аваковим?

– Ні. Взагалі не обговорював. А він взагалі далекий, по-моєму, від цього.

– В чиїх інтересах врегулювання цієї заборгованості «Укрнафти»? І як вважаєте, хто поступився своїми інтересами?

– Думаю, в даній ситуації це, звичайно, не фінальний акорд взаємовідносин «Укрнафти» та НАК «Нафтогаз», але це перший крок, який зробив, припустимо, НАК «Нафтогаз» і переконав у цьому державу для того, щоб – як це – вийти на якийсь шлях врегулювання. Але відзначимо, що це лише п'ята частина боргів. Навіть, менше п‘ятої частини. А те, що стосується цих двох мільярдів кубів газу, які погашені, по яким були програні НАКом всі суди в Україні... Я вважаю, що це конструктивне рішення, і не треба дивитися, кому вигідно, чи хто поступився. Бувають такі ситуації, коли всім усе вигідно. Тобто ці гроші держава покриває НАКу, те, що вона йому заборгувала, НАК ці гроші повертає «Укрнафті», а «Укрнафта» гасить свої борги перед бюджетом. Тобто і вовки ситі, і вівці цілі.

– Ви вважаєте, що наразі діями «Нафтогазу» керує саме той факт, що програні суди, а не можна пов’язувати це з тим, що змінився президент і президент близький, в тому числі, до вас, до інших акціонерів «Укрнафти»?

– Ні, це все обговорювалося, наскільки я знаю, ця тема обговорювалася і за старого президента, і за Гройсмана.

– Але не ухвалювались рішення.

Кауфман: бізнесмен – в Офісі президента, віце-прем’єр – в офісі бізнесмена

17 листопада 2020 року.

О 15 годині «Схеми» помітили, як з арки, що веде до бокових воріт Офісу президента, виїхав Mercedes GL – авто українського бізнесмена Бориса Кауфмана.

За 15 хвилин після цього згадане авто вже було біля будинку, де розташований його офіс.

Пізніше, ввечері того ж дня, знімальна група помітила біля виходу тієї ж будівлі запаркований відомчий урядовий Mercedes.

Близько 21-ї охоронець відчинив двері, і з будинку вийшов чоловік, в якому журналісти впізнали віце-прем’єра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

Він сів до згаданого Mercedes, той вирушив у бік Кабміну, розташованого в тому ж кварталі.

Згодом офіс залишив сам Борис Кауфман.

Примітно, що його супроводжував той же охоронець, який був з віце-прем’єром.

За кілька днів біля будинку, де розташований офіс бізнесмена Кауфмана, чекав Mercedes, яким користується бізнесмен Котвіцький. А поблизу, біля входу стояло і авто самого Кауфмана.

О 17-ій з будівлі вийшли Котвіцький, охоронці і ще один чоловік, який сів до авто Котвіцького, і кортеж залишив парковку.

Цей чоловік схожий на першого заступника міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Услід за ними будівлю залишив і сам Кауфман.

Майже місяць тому, одразу після відвідин МВС, до цього ж приміщення вже приїжджав і друг, бізнес-партнер родини та позаштатний радник Арсена Авакова Ігор Котвіцький.

Також у травні 2020-го «Схемам» вдалося зафіксувати, як Mercedes бізнесмена Кауфмана відвідував уряд.

А в червні – як Кауфман залишав територію МВС.

Автомобіль бізнесмена перетнув подвільну суцільну смугу, виїхав на зустрічну і повернув до приміщення, де розташований його офіс.

Борис Кауфман входить у рейтинги найбагатших українських бізнесменів.

Офіційне слідство досліджувало їхню з партнером участь у відчуженні одеського аеропорту. Угода, за якою бізнесмен отримав контроль над летовищем, стала предметом розслідування Національного антикорупційного бюро. Так, у 2018 році НАБУ планувало ініціювати повернення Одеського аеропорту в комунальну власність, а причетним готували підозри. Але у 2019 році Спеціалізована антикорупційна прокуратура забрала справу в Бюро і передала її до Національної поліції. І вже наприкінці 2019 року правоохоронці закрили справу.

Друга гучна справа пов’язана з бізнесменом Кауфманом та його компанію з гуртового продажу цигарок – монополістом серед дистриб'юторів тютюнових виробів «Тедіс». У 2017 році до компанії виникли претензії в Антимонопольного комітету. А вже у 2019-му «Тедіс» оштрафували на майже 3,5 мільярда гривень. Утім, штраф компанія Кауфмана до держбюджету не заплатила і досі. Суд скасував арешт рахунків компанії на вказану суму. А президент Зеленський змінив керівника АМКУ.

Чи можуть таємні контакти Кауфмана свідчити про те, що він за допомогою високопосадовців вирішує свої великі бізнесові проблеми? І чи може йому в цьому допомагати один з найближчих соратників міністра Арсена Авакова?

Про те, що Кауфман і Котвіцький – близькі люди, свідчить те, що Кауфман приїжджав на святкування ювілею Котвіцького до Харкова у січні-лютому цього року.

А згодом, вже на святкуванні у Києві, журналісти зауважили, що авто Кауфмана завітало і на цей захід.

«Схеми» запитали в бізнесмена Кауфмана, з якою метою він відвідував Офіс президента, Кабмін та МВС?

У віце-прем’єра Уруського: для чого він приїжджав у офіс Кауфмана?

А також звернулися до Ігоря Котвіцького з питаннями, що пов’язує його з Кауфманом, і чи допомагає він бізнесмену вирішувати питання із законом?

Крім того, журналісти поцікавились у першого заступника харківського міського голови про його візит до будівлі, де розташований офіс Кауфмана. А також звернулися в Кабмін та МВС з проханням повідомити мету відвідин Кауфмана.

Ніхто з них на час публікації так і не відповів.

Павлюк: непублічний візит непублічного бізнесмена на Банкову

5 листопада 2020 року.

О 17-тій «Схеми» помітили, як біля бокових воріт Офісу президента відчинилися двері, і звідти вийшов чоловік з паперами в руках.

А вже за кілька хвилин повз авто журналістів проїхав Mercedes.

Це авто журналісти також неодноразово фіксували на території Міністерства внутрішніх справ.

Вперше журналісти звернули уваги на цей Mercedes навесні цього року, коли він під час лоукдауну виїжджав з території бутика-ресторану Sanahunt в центрі Києва, який мав бути закритим.

Зрештою згадане авто приїхало до офісу, розташованого поряд з Офісом президента. Водієм виявився непублічний бізнесмен Ілля Павлюк.

Він жодного разу не давав інтерв’ю, а в інтернеті є лише кілька його фотографій з концертів студії «Квартал-95».

Раніше він був помічником народного депутата шостого скликання Ігоря Калетника. А в ЗМІ неодноразово писали про його вплив на митницю та зв’язок із «Зе»-командою.

За словами журналістів, у Павлюка – своя депутатська група у складі фракції «Слуга народу». Факт її існування підтверджував і голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, коли наприкінці 2019-го в коментарі виданню «Українська правда» він заявив, що їм вдалося «знизити вплив» групи Павлюка у фракції.

Які функції бізнесмен виконує у владі Зеленського і з яких причин таємно відвідує офіс президента та МВС?

До ефіру отримати коментар бізнесмена Павлюка не вдалось.

Також «Схеми» звернулися з питаннями до Офісу президента та міністра внутрішніх справ.

У пресслужбі ОП журналістам надали таку відповідь: «Президент України та керівник Офісу глави держави не зустрічалися у названі вами дні зі згаданими особами (йдеться про візит бізнесмена Іллі Павлюка в ОП 5 листопада та 17 листопада – Бориса Кауфмана – ред.), зокрема 17 листопада вони взагалі були відсутні в приміщенні Офісу президента України. Президент Володимир Зеленський завжди виконує свої обіцянки. Його стосунки з представниками українського та міжнародного бізнесу є чесними та прозорими. Всі важливі зустрічі глави держави або керівництва Офісу президента з представниками бізнес-спільноти обов’язково висвітлюються. Немає жодних нічних візитів і кулуарних домовленостей».

А міністр Арсен Аваков до публікації так і не відповів.

Розслідування про таємні перемовини влади з олігархами та бізнесменами «Схеми» роблять вже другий поспіль рік президентства Володимира Зеленського.

Це розслідування вкотре доводить, що попри одну з головних обіцянок команди кандидата Зеленського: що відносини між високопосадовцями і олігархами, які в разі його перемоги мали стати публічними і прозорими – за його президентства й досі залишаються таємними та кулуарними. Можливо, тому що нерідко після такої «гри в хованки» владою ухвалюються рішення не на користь всього суспільства, в інтересах якого вона має працювати, а на користь приватних інтересів великого бізнесу?