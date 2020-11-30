На Львівщині двоє пацієнтів із COVID померли через відсутність електропостачання в лікарні

Двоє пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли у Жовківській центральній районній лікарні Львівської області після того, як протягом 45 хвилин у реанімаційному відділенні не було електропостачання. Спеціальна комісія, у складі якої різні фахівці, з’ясовує причини смерті пацієнтів і оцінює дії працівників шпиталю у цій ситуації. Порушена кримінальна справа, триває слідство. Чому у лікарні, в якій є генератори, не скористалися ними, щоб не допустити смерті людей?

27 листопада спершу о 13 годині працівники районної електромережі повідомили Жовківську лікарню про аварію на підстанції і що потрібно провести ремонтні роботи. Шпиталь перевели на одну фазу подачі живлення допоки тривала планова операція. У той час у реанімаційному відділенні лежали троє пацієнтів із COVID-19, які були підключені до апарату штучної вентиляції легень. О 17 годині вдруге було припинене електропостачання. Живлення в реанімаційному відділенні не було протягом 45 хвилин, а в коридорі – було. О 18:35 електропостачання відновили. О 18:40 померла одна хвора людина в реанімаційному відділенні, о 19:10 – друга. Третій хворий – живий. Померли 66-річна жінка з Жовкви і 61-річний чоловік із міста Броди.

Василь Саджениця втратив маму Дарію. Він розповів Радіо Свобода про історію захворювання мами на COVID і останній день її життя.

Якби не вимикали електрику, мама б на сьогодні жила

«Захворіла мама 5 листопада, казала, що болять бронхи, втомлена була, виснажена, температура висока, нюх і запах втратила, почала задихатись і її забрали у лікарню. Два тижні лежала в реанімації, а 4 дні до смерті була підключена до ШВЛ. 27 листопада вимкнули електрику. Чому в коридорі було живлення, а в реанімації – ні? Невже не можна було взяти подовжувач і протягнути з коридору?

Мама вже почувалась краще. Якби не вимикали електрику, мама б сьогодні жила. Я б хотів, щоб винні були покарані, щоб це було уроком для інших. Мама вже краще почувалась. Причина смерті, на мою думку, у тому, що не було подачі кисню, відімкнений був серцевий стимулятор. Мама задихнулась», – каже Василь Саджениця, який, так само як і його молодший брат, має групу інвалідності.

Рятували вручну

У Жовківській районній лікарні зазначають, що обоє пацієнтів, які померли, були у важкому стані, що протягом часу відсутності живлення працювали акумулятори ШВЛ, а це 20 хвилин щонайменше. Потім медики рятували хворих, роблячи вентиляцію легенів вручну, за допомогою дихальних мішків, тобто старались замінити дію апаратів ШВЛ.

Однак, чому не підключили генератор? У шпиталі їх два: один – у пологовому відділенні, а інший – невідомо де. Існує дві версії щодо генератора: або він був у гаражі медзакладу, а це кілька метрів від реанімаційного відділення, або на дачі директора комунального шпиталю.

За словами заступника голови Львівської обласної держадміністрації Івана Собка, керівник лікарні Ігор Шевців був на роботі 27 листопада, і з того ж дня він має лікарняний.

Отака службова халатність

«27 листопада о 10 годині зліг на лікарняне, дуже цікаво. Думаю, відповідні служби перевірять. Уся біда в тому, що отака службова халатність. Маючи альтернативні джерела енергії, два генератори – дизельний і автоматичний, як це треба було не поважати тих людей, які були на ШВЛ, та інших, щоб не скористатися генератором. За словами медиків, генератор десь був у гаражі, невідомо де. Це з’ясує комісія», – говорить посадовець Іван Собко.

Генератор, який у день смерті пацієнтів невідомо, де був, сьогодні показали у машині швидкої допомоги. Як пояснив заступник директора з медичного обслуговування населення Жовківської лікарні Володимир Боровик, пристрій перевезли з гаражу спеціально для комісії, яка має його перевірити. Однак чому його тримали в швидкій допомозі? Невже члени комісії не могли би пройти кілька метрів у гараж? На це запитання Радіо Свобода не отримало чітких відповідей.

Чому цей генератор не привезли чи не перенесли у реанімаційне відділення 27 листопада, коли було припинено електропостачання?

Думали, що електропостачання швидко відновиться

«Генератор був у гаражному приміщенні лікарні, інший – підключений у пологовому відділенні. Не принесли, бо думали, що електропостачання швидко відновиться. Пацієнтам у реанімації постійно качали кисень вручну. У нас три фази електропостачання, завжди було живлення. Це вперше така ситуація за 5 років», – пояснив медик Володимир Боровик.

Працівники Жовківської районної електромережі (РЕМ) Роман Огірко зазначив:

Лікарня два рази була повідомлена

«Лікарня два рази була повідомлена. Приїхав диспетчер і пояснив, що на підстанції перегорів запобіжник. Лікарня була попереджена, бо навіть робили планову операцію, і ми почекали, поки вона завершиться», – каже енергетик.

Нікого з обласних і районних посадовців працівники Жовківської комунальної лікарні, яка перебуває в підпорядкуванні районної ради, не попередили про відімкнення електропостачання. Зокрема, не знав про ситуацію й голова Жовківської райадміністрації Роман Черніховський.

Були різні виходи

«Вони не вважали за потребу повідомити районну адміністрацію. Не вважаю, що була проблема, яку не можна було вирішити. Потрібно було чітко дотримуватися інструкції, діяти, згідно з алгоритмом, у цій ситуації. Чи машина надзвичайних ситуацій би під’їхала з двома генераторами, чи додаткові машини швидкої допомоги з переносними ШВЛ, чи просто генератор з акушерства і гінекології додатково б піднесли. Були різні виходи», – наголосив Роман Черніховський.

Порушена кримінальна справа

Нацполіції у Львівській області за фактом смерті двох людей відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 119-ї «вбивство через необережність», а також частиною 2 статті 367-ї «службова недбалість» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, яке передбачено цими статтями, позбавлення волі до 8 років. Попередньою причиною смерті пацієнтів поліція називає «дихальну недостатність».

Обох померлих рідні вже поховали. Немає на сьогодні висновку паталогоанатомічної експертизи. Син померлої Дарії Саджениці – Василь – має намір подавати заяву у суд через смерть матері.

30 листопада спеціальна комісія працювала у Жовківській лікарні. Результати її перевірки обласні чиновники обіцяють оприлюднити 1 грудня.