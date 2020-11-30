Від вересня на COVID-19 захворіли 12 тисяч учнів і вдвічі більше вчителів – МОЗ

Від вересня на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні захворіли майже 12 тисяч учнів і 24 496 вчителів, повідомив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Всього наразі на коронавірусну хворобу хворіють 5 195 учнів… і 9 600 вчителів», – сказав Ляшко під час онлайн брифінгу 30 листопада.

За словами заступника голови МОЗ, на самоізоляції через контакт із хворими на COVID-19 перебувають 121 тисяча учнів і 7,8 тисячі вчителів. На дистанційне навчання через спалахи захворювання повністю перейшли 591 школа і 4 741 клас.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 732 625 людей, 345 149 – одужали, померли – 12 327, свідчать дані МОЗ. Минулої доби виявили майже 10 тисяч нових випадків.

У світі, станом на 30 листопада, виявили понад 62,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 1,4 мільйона людей, одужали більш ніж 40 мільйонів.