Служба здоров’я: бюджету-2021 не вистачить на лікування хворих з COVID-19 та вакцинацію

Бюджету на 2021 рік не вистачить на лікування хворих з COVID-19 та вакцинацію, заявляє Національна служба здоров’я України.

У відомстві зазначили, що на програму медичних гарантій на 2021 рік мають намір виділити 123 млрд гривень.

«На лікування пацієнтів з COVID-19 на весь рік передбачено лише 14,5 млрд грн. Зважаючи на динаміку захворюваності і зростання навантаженості на систему, вже у другому кварталі нам доведеться в десять разів зменшити видатки на лікування пацієнтів з COVID-19. І відмовитися від доплат лікарям за роботу з такими пацієнтами», – заявили в НСЗУ.

У відомстві додали, що в програмі медичних гарантій на 2021 рік недостатньо коштів для підвищення фінансування первинної ланки медичної допомоги та вакцинацію від COVID-19.

Крім того, на думку Служби здоров’я, бюджет у 123 млрд не дозволить НСЗУ запровадити доплати за досягнення індикаторів якості для первинної та екстреної допомоги.