В Україні виявили понад 13 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні минулої доби, 1 грудня, виявили 13 141 новий випадок COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Зокрема, захворіли 744 дитини і 579 медпрацівників.

За минулу добу госпіталізували 1 447 людей, 169 людей померли. 13 882 особи одужали. Було зроблено 67 626 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 735), Одеській (1 147), Київській (975) та Львівській (727) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли понад 758 тисяч людей, більш ніж 369 тисяч одужали, померли – 12 717.

У світі, станом на 2 грудня, виявили понад 63,7 мільйона інфікованих коронавірусом, померли понад 1,4 мільйона людей, одужали майже 41 мільйон.