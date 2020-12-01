Pfizer та BioNTech подали заявку на реєстрацію вакцини від коронавірусу в ЄС

Американська компанія Pfizer та німецька компанія BioNTech подали заявку на екстрену реєстрацію їхньої вакцини від коронавірусу у Європейському союзі. Про це вони заявили у вівторок, 1 листопада, повідомляє агентство Reuters.

Компанії вважають, що вакцина може з’явитися у Європі вже цього місяця.

За кілька днів до цього Pfizer та BioNTech подали аналогічну заявку у США.

Ліцензію на використання вакцини у США та ЄС також намагається отримати ще одна американська компанія Moderna. Компанія стверджує, що вакцина виявилася ефективною в 94,1% випадків.

Pfizer і BioNTech стверджують, що їхня вакцина має ефективність 95%. За попередніми оцінками, собівартість вакцини Pfizer нижча, ніж у Moderna.

У разі реєстрації вакцин вакцинація в кількох країнах Європи та США може розпочатися вже в грудні, але масовою вона стане лише в 2021 році, оскільки поки не вироблена достатня кількість доз препарату.