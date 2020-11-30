Moderna подає заявку на реєстрацію вакцини від COVID-19 у США і ЄС

Американська компанія Moderna заявила, що 30 листопада звернеться до влади у США та ЄС із клопотанням про реєстрацію розробленої нею вакцини від коронавірусної інфекції.

У повідомленні уточнюються результати третьої фази клінічних випробувань вакцини. Компанія стверджує, що вакцина виявилася ефективною в 94,1% випадків. З понад 30 тисяч учасників випробувань на COVID-19 захворіли 196 осіб, з них вакцину отримали тільки 11, іншим було введено плацебо. При цьому, як відзначають у компанії, з 11 хворих жоден не перехворів тяжко, тобто щодо тяжких форм COVID-19 ефективність вакцини склала 100%.

Під час досліджень від нової коронавірусної інфекції померла одна людина, що входила до групи плацебо.

Moderna стала другою компанією, яка подала заявку на реєстрацію у США. Раніше про таку реєстрацію попросили Pfizer і BioNTech. Вони стверджують, що їхня вакцина має ефективність 95%. За попередніми оцінками, собівартість вакцини Pfizer нижча, ніж у Moderna.

У компанії Moderna раніше розповіли, що фактично для розробки вакцини знадобилося два дні – ще в січні, коли епідемія лише розпочалася в Китаї.

У разі реєстрації вакцин вакцинація в кількох країнах Європи та США може розпочатися вже в грудні, але масовою вона стане лише в 2021 році, оскільки поки не вироблена достатня кількість доз препарату.