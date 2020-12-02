«Ми рятуємо себе самостійно». Чому в Україні волонтери, а не МОЗ роздають кисень пацієнтам

Із різних регіонів України дедалі частіше надходять новини про брак кисню для коронавірусних пацієнтів у лікарнях. У Міністерстві охорони здоров’я обіцяють вирішити проблему в найкоротші терміни. На допомогу важким пацієнтам усе частіше приходять волонтери.

Репортаж телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»:

Волонтерка Леся Литвинова показує Ользі Собатій, як працює кисневий концентратор. Жінка забирає його для своєї мами, яка через двосторонню пневмонію не може дихати самостійно.

«Мама задихається і плаче. Я не знаю, що робити. Вона каже мені: «Я намагаюся вдихнути, але не можу». І я не знаю, що робити. Я хочу їй допомогти, але я не можу. Я побачила пост у фейсбуці, що можна взяти кисневий концентратор. Подумала, зателефоную, а раптом щось є», – розповідає Ольга.

Вона живе з мамою в 80 кілометрах від столиці, у Білій Церкві. Вільних місць у лікарнях немає. Жінка в черзі на госпіталізацію уже більше ніж тиждень.

Телефон Лесі Литвинової не вщухає. На зв’язку вона цілодобово.

В її однокімнатному офісі залишилося всього кілька кисневих концентраторів. Решта розіслані пацієнтам по всій Україні.

«Перший пацієнт зателефонував, потім другий, потім третій... Люди, рятувати себе доведеться самостійно. Ми рятуємо себе самостійно», – говорить Леся.

Про дефіцит кисневих точок у лікарнях українські медики говорять постійно. Важких пацієнтів із кожним днем надходить дедалі більше.

«З кінця серпня в лікарню надходять пацієнти в набагато важчому стані. Набагато більшому відсоткові пацієнтів потрібна киснева підтримка під час лікування. І я думаю, що взимку ми повинні забезпечити повне постачання киснем кожного ліжка», – вважає лікарка Тетяна Мостепан.

У МОЗ України повідомляють, що гроші на кисень уже виділені. У планах забезпечити ним 80% ліжок країни.

«Ми розбудовуємо всю систему охорони здоров’я з нуля. У квітні було 3 500 ліжок із доступом до кисню. Це був результат ставлення до медицини протягом тривалого часу. І зараз ми маємо в 8 разів більше. І ми далі збільшуємо. Ми розуміємо цю потребу», – заявив глава МОЗ Максим Степанов.

«У найближчий місяць на нас чекає катастрофа. Давайте говорити чесно. Те, що була виділена субвенція на кисень, про що нам гордо відзвітували, – це пил в очі. Навіть якби виділили в 3-4 рази більше, оперативно кисень узяти ніде», – каже волонтерка Леся.

Зараз український уряд обговорює варіант жорсткого карантину.