Міністр охорони здоров'я України розповів, коли запровадять локдаун

В Україні за минулу добу, 1 грудня, виявили понад 13 тисяч нових випадків COVID-19. Щоб розвантажити лікарні, що заповнюються, і щоб було менше шкоди для бізнесу, влада країни в листопаді ввела «карантин вихідного дня» – в суботу та неділю могли працювати тільки магазини з товарами першої необхідності, а ресторани – виключно на винос. Але не у всіх областях місцева влада запровадила обмеження.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов розповів в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», чи запровадить центральна влада загальний обов’язковий карантин, коли це станеться і як довго він триватиме.

– У понеділок була селекторна нарада з міністрами, з президентом з приводу запровадження локдауну в Україні. Чим все закінчилося?

– По-перше, перш за все, коли ми говоримо про запровадження будь-якого карантину, будь-яких обмежень, нам дуже важливо, щоб їх дотримувалися, щоб це не було просто рішення уряду, яке викладене на папері. Наприклад, зараз (1 грудня – ред.) біля Верховної Ради проходить мітинг – зібралися 1000 осіб. І, природно, після такого масового зібрання людей про яке покращення ситуації може йти мова? Точно так само і будь-які обмеження, які діють в країні, вони будуть ефективними, тільки якщо їх дотримуватися.

Ви сказали про «карантин вихідного дня». Для нас той ефект, на який ми розраховували, той рецепт, виписаний лікарями, ті ліки, які, якщо так можна сказати, виписані, а саме обмеження у вихідний день, вони повинні були дати максимальний ефект не просто зниження кількості тих, хто захворів, саму динаміку, але також і зниження цієї кількості. Ми до кінця тижня оцінимо точно те, що він дав, тому що так працює епідеміологія. Поки ми бачимо уповільнення зростання, але все-таки не той ефект, на який ми розраховували, тому що, м’яко кажучи, його не дотримались так, як ми говорили.

– Ви не будете рекомендувати продовження «карантину вихідного дня»? Цими вихідними вже не буде карантину?

Ми далі наполягаємо на виконанні тих обмежень, які діють

– Згідно з початковою постановою Кабміну, яка була ухвалена щодо запровадження «карантину вихідного дня», він у нас закінчувався 30 листопада, і ми не плануємо її вносити, тому що цей спосіб лікування, який ми запропонували, його не дотримуються, тому ми далі наполягаємо на виконанні тих обмежень, які діють в будні дні і будуть діяти далі у вихідні дні.

– Олена Мошенець, народна депутатка від «Слуги народу», в попередньому нашому ефірі повідомила про два можливі плани запровадження локдауну: або з наступного тижня, або після католицького Різдва. Ви можете це підтвердити?

Коли ми говоримо про запровадження жорсткого карантину, ми орієнтуємося насамперед на наші епідеміологічні показники та на заповнюваність медичної системи

– Коли ми говоримо про запровадження жорсткого карантину, ми орієнтуємося насамперед на наші епідеміологічні показники та на заповнюваність медичної системи. Це два показники, на які ми орієнтуємося. Все підпорядковано саме заповнюваності медичної системи та здатності надавати медичну допомогу. На сьогодні ми заповнені на 50% в цілому по країні – система витримує. Працює досить напружено, але витримує.

– За якої заповнюваності медичної системи буде запроваджений локдаун?

З кінця січня – в лютому починається сезонне підвищення захворюваності на грип. І це те, що нас турбує

– За такої тенденції збільшення та [заповнюваності] понад 70%, природно, ми будемо рекомендувати запровадити повний жорсткий карантин. Але є ще низка факторів, на які ми звертаємо увагу. Ми не тільки говоримо про ті показники, про які ви сказали. Ми також дивимося, наприклад, у нас , це те, на що ми звертаємо увагу, тому що наша медична система повинна підійти в незаповненому стані за кількістю хворих, тому що для нас це важливо. Ми прогнозуємо велику кількість хворих, в тому числі і щодо пневмонії, і всього того, що супроводжує грип дуже часто. Тому ми враховуємо всі без винятку фактори медицини і прогнозуємо на кілька місяців вперед.

– Звучала ваша думка про те, що якщо запроваджувати в країні повний локдаун, то запроваджувати його потрібно не менше ніж на три тижні. Чому саме такі терміни?

– Це закони епідеміології, це пов’язано з інкубаційним періодом, це пов’язано з максимальним ефектом від запровадження карантину. Досить важливий момент, що коли ми запроваджуємо карантин, крім розриву цього ланцюжка і зниження рівня захворюваності, тому нам потрібен 21 день, щоб максимально знизити – це на 80%, відповідно до законів епідеміології, ми можемо знизити захворюваність, – за умови, коли ми його дійсно дотримуємося.

Ми ще розуміємо, що у нас є економічний удар по життю громадян, тому зараз президентом Володимиром Зеленським внесені пропозиції щодо економічного стимулювання, підтримки бізнесу. Ми дуже розраховуємо на голосування, що за це проголосують у Верховній Раді. Звичайно, це не медичне питання, але медицина ж – про життя, про здоров'я людей. Тому ми на це теж звертаємо увагу, для нас це теж важливо. Нам важливо, щоб [карантину] дотримувалися, щоб те лікування, яке ми прописали, щоб воно виконувалося від початку до кінця, тоді ми точно знаємо, що ми вилікуємо людей.

– 30 листопада Національна служба здоров'я повідомила, що бюджету 2021 року не вистачить на лікування «ковідних» пацієнтів і вакцинацію, та й ви вимагаєте більшого фінансування медицини на наступний рік. Як ви вважаєте, вас чують і почують?

Ми порахували і вийшли на цифру 296 мільярдів гривень, які нам необхідні в бюджеті на фінансування медицини

– Моя позиція не змінилася з серпня місяця, коли за моїм завданням, починаючи з липня, Національна служба здоров’я порахувала свою частину – те, що стосується програми медичних гарантій, – ми порахували інші лікувальні установи. Ми порахували і вийшли на цифру 296 мільярдів гривень, які нам необхідні в бюджеті на фінансування медицини. Це наша, підкреслюю, життєва необхідність. Тут не йдеться про розкіш.

– США і країни ЄС вже укладають договори з компаніями-виробниками щодо постачання вакцини в ці країни. А що Україна?

– У нас теж йде активно робота, у нас є перша глобальна ініціатива COVAX, за якою ми маємо отримати 8 мільйонів доз вакцини, у нас підписання документів до 7 грудня. Також у нас є низка компаній – Moderna і Pfizer, – з якими ми перебуваємо в переговорному процесі і теж на стадії відповідного підписання документів.

Сьогодні, 2 грудня, уряд розглядатиме пропозиції Міністерства охорони здоров'я України щодо подальших карантинних обмежень у країні з урахуванням результатів «карантину вихідного дня», повідомив напередодні в ефірі телеканалу «Україна 24» міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.