Мендель: можливість локдауну зберігається, але точної дати немає

В Україні зберігається можливість локдауну, але точної дати немає, повідомила речниця президента України Юлія Мендель в інстаграмі.

«Можливість локдауну зберігається. За умови сильного зростання кількості хворих, його потрібно буде ввести. На цьому сходяться не лише урядовці, а й представники місцевої влади. Однак поки точної дати нема. Вивчаються всі можливі сценарії, прогнози, опрацьовуються можливості медичної системи та економіки», – написала Мендель.

За її словами, загроза локдауну залежить від кожного з нас: зокрема, від того, як ми дотримуємося заходів безпеки, чи наражаємо на небезпеку інших.

30 листопада представники уряду та РНБО зібралися на нараду, щоб обговорити прогнози розвитку епідемічної ситуації й визначитися, чи потрібно впроваджувати повний локдаун і коли саме це треба зробити.

За весь час пандемії в Україні захворіли 732 625 людей, 345 149 – одужали, померли – 12 327.