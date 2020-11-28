Голова МОЗ Степанов одужав від COVID-19

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусного захворювання COVID-19. Він повідомив про це 28 листопада під час онлайн-брифінгу.

«Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали – так і сталося. І, користуючись нагодою, хочу побажати всім, хто зараз хворіє чи на COVID, чи на інші хвороби, – також швидкого одужання вам», – сказав він.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19 і перебуває на самоізоляції вдома. Очільник МОЗ продовжив працювати дистанційно, зокрема проводив щоденні брифінги.

У зв’язку зі значним наростанням пандемії COVID-19 уряд України ухвалив 11 листопада нові протиепідемічні обмеження. Цей так званий «карантин вихідного дня» запроваджений наразі на шість конкретних вихідних днів –14, 15, 21, 22, 28 і 29 листопада, і діє з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Це рішення викликало акції протесту в Києві і ще низці українських міст, а в кількох містах міська влада відмовилася виконувати рішення уряду України.

У Кабміні заявили, що в разі, якщо карантин вихідного дня не дасть очікуваного зниження проросту хворих на COVID-19, в Україні можуть запровадити повний локдаун.