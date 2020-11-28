В Україні другу добу поспіль виявляють понад 16 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за останню добу виявили 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 689 дітей і 631 медпрацівник, повідомив вранці 28 листопада у фейсбуці міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Крім того, за минулу добу 1 639 людей шпиталізували, майже дев’ять тисяч – одужали. Померли 184 людини.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) і Сумській (1 013) областях.

Попередньої доби в Україні виявили 16 218 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 709 701 людина, близько половини з них одужали. Померли за час пандемії 12 093 людини.